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國人不健康年數長達8年 賴清德：我有心打造健康台灣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
副總統賴清德今天參加在台中榮總舉辦的台灣骨髓幹細胞器官移植超過一萬例慶祝會。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天參加在台中榮總舉辦的台灣骨髓幹細胞器官移植超過一萬例慶祝會。記者趙容萱／攝影

副總統賴清德今天出席台中榮總高階醫學影像中心開幕揭牌、台灣骨髓幹細胞器官移植超過1萬例慶祝會，他肯定台中榮總在疫情時對中部地區的貢獻，並指出，國人不健康年數長達8年，他有心打造健康台灣，很需要大家共襄盛舉。

賴清德今天上午到台中榮總，先出席台中榮總全國最新的高階醫學影像中心揭牌。他致詞時說，台中榮總在疫情期間扛起責任，守護國人健康，台中榮總院長陳適安非常有效率，成立負壓隔離病房、專責病房等預計要2周，院方花3天就完成，並且完成11名新冠急重症北病南送病患康復出院的使命。

他指出，他曾到台中中央公園視察台中榮總設置的PVR、給藥得來速，舒緩PVR、給藥的塞車問題，降低了社會的焦慮感，對穩定社會有很大的貢獻，更施打了逾8000劑的疫苗，感謝醫護的辛苦，每人的肩上都值得配戴一枚勳章，向你們致敬。

賴清德說，台灣的民主受到國際社會肯定，經濟民主指數是亞洲第一，總體經濟世界第21，人均GDP超越韓國，世界各國拜訪台灣都肯定有加，對自己要有信心，讓國人活得更健康，國人健康、國家更強。

賴清德指出，他有心打造健康台灣，很需要大家共襄盛舉。為什麼他有這樣的想法？依國民健康署統計，國人的平均餘命延長，約80歲到81歲，可是不健康年數，卻長達8點多年，也有是國人約有十分之一生命處於不健康狀況。

賴清德隨後也參加台灣骨髓幹細胞器官移植超過一萬例慶祝會。他致詞時說，這是台灣重要里程碑，骨髓移植對很多血液疾病至關重要，近幾年，台灣醫療能力提升進步，希望為患者提供最好的護理、治療環境，他向醫療人員、捐助者表示敬意。

副總統賴清德今天參加在台中榮總舉辦的台灣骨髓幹細胞器官移植超過一萬例慶祝會。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天參加在台中榮總舉辦的台灣骨髓幹細胞器官移植超過一萬例慶祝會。記者趙容萱／攝影

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