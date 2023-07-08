國人不健康年數長達8年 賴清德：我有心打造健康台灣

副總統賴清德今天出席台中榮總高階醫學影像中心開幕揭牌、台灣骨髓幹細胞器官移植超過1萬例慶祝會，他肯定台中榮總在疫情時對中部地區的貢獻，並指出，國人不健康年數長達8年，他有心打造健康台灣，很需要大家共襄盛舉。

賴清德今天上午到台中榮總，先出席台中榮總全國最新的高階醫學影像中心揭牌。他致詞時說，台中榮總在疫情期間扛起責任，守護國人健康，台中榮總院長陳適安非常有效率，成立負壓隔離病房、專責病房等預計要2周，院方花3天就完成，並且完成11名新冠急重症北病南送病患康復出院的使命。

他指出，他曾到台中中央公園視察台中榮總設置的PVR、給藥得來速，舒緩PVR、給藥的塞車問題，降低了社會的焦慮感，對穩定社會有很大的貢獻，更施打了逾8000劑的疫苗，感謝醫護的辛苦，每人的肩上都值得配戴一枚勳章，向你們致敬。

賴清德說，台灣的民主受到國際社會肯定，經濟民主指數是亞洲第一，總體經濟世界第21，人均GDP超越韓國，世界各國拜訪台灣都肯定有加，對自己要有信心，讓國人活得更健康，國人健康、國家更強。

賴清德指出，他有心打造健康台灣，很需要大家共襄盛舉。為什麼他有這樣的想法？依國民健康署統計，國人的平均餘命延長，約80歲到81歲，可是不健康年數，卻長達8點多年，也有是國人約有十分之一生命處於不健康狀況。