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囤房稅2.0恐衝擊租屋族？ 時力批敷衍了事半套方案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量黨發言人余佳蒨。本報資料照片
時代力量黨發言人余佳蒨。本報資料照片

行政院日前正式拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，有部分房客憂心，房東可能將稅金轉嫁給租客。時代力量發言人余佳蒨今天表示，問題出在稅率過低，未能拉大「未申報出租/空閒置房屋」與「申報租出房屋」的稅率落差，難以促使囤房大戶釋出空屋，政府推動囤房稅2.0，只是 敷衍了事做半套的方案

余佳蒨舉例，一間位於新北市價值1200萬的非自住房屋，月租2.5萬，年租30萬，房屋稅6000元，若這間房屋的稅率從1.5%漲至2.0%，一年只需多繳2000的稅，漲至4.8%，一年要多繳1萬3200的稅，當然很容易轉嫁給房客，如果稅率拉到10%以上，一年要多繳3萬4000元的稅金，房屋要調漲近3000元才能完全轉嫁，難度較高，此時房東才會考慮申報出租，免去難以轉嫁的高額稅金。

余佳蒨指出，時力版囤房稅主張稅率應提高為 2.4% 至10%，才能真實累進差別稅率的精神，再加上「出租輕稅」的配套，才能鼓勵空屋釋出與主動申報出租，滿足國人租屋與申請租金補貼的需求。行政院推出的版本，可說是「時力版0.5」，僅微幅提高多屋者的租稅負擔，無法迫使多屋者將房屋釋出到市場。

余佳蒨強調，為了「迫使空閒置的房屋進入市場」，多屋者的累進稅率一定要大幅提高，拉大「未申報出租/空閒置房屋」與「申報租出房屋」的稅率落差，敷衍了事做半套的方案，承受政府無能政策惡果的仍然是房客。

囤房稅

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