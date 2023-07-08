若換侯 誰上？ 鄭麗文推韓國瑜：能快速凝聚國民黨

國民黨總統參選人侯友宜支持低迷，陷老三危機，黨內傳出擬「換侯」，同時黨主席朱立倫或也將遭遇「拔朱」危機。國民黨立委鄭麗文今表示，她認為換侯後，能快速凝聚國民黨支持者的人是高雄市前市長韓國瑜。

鄭麗文說，關於大家擔心換侯之後是換誰，她想到在險峻複雜的局面裡，敢拚、有能力登高一呼，快速凝聚國民黨支持者、主導議題，她想到的就是韓國瑜，這時應窮盡一切辦法、集中黨內智，找出最強的人選或團隊，透過更具程序正義的程序。因這次的徵召過程有太多的瑕疵，才會導致問題重重。

對於拔朱，鄭麗文表示，她有聽聞但不清楚詳情，但據她所知，鴻海創辦人郭台銘已經有參選到底的決心，針對朱立倫，在黨裡頭恐怕是更普遍、對朱的失望跟憤怒。

至於是否擔心拋出換侯後，引來國民黨支持者的撻伐，鄭麗文認為，黨面臨生死存亡關鍵，她個人不重要，在她要講之前，她已經想得很清楚，答案昭然若揭，只是願不願意說、敢不敢說而已。其他從政同志有很多考量，所以他們不能說，甚至於不能把問題拿到檯面上，大家一起討論、面對，她沒有這樣的後顧之憂，沒有要參選立委，對於自己有沒有政治前途、政治位子，她一點都無所謂。

鄭麗文強調，國民黨面對挑戰，如果展現給全民的是勇敢面對問題，用開放、團結、冷靜的態度，突破危機、翻轉危機，也是向台灣人民證明國民黨有處理危機的能力，也才有能力處理國家面對的危機，國民黨此時展現的態度跟能力，才是說服選民要對國民黨有信心。國民黨彷彿很多人抱持某種程度的失敗主義，認為「換了會更慘」，不會因為假裝危機不存在，危機便真的不存在。