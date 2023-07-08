出訪新加坡結束返台 蔣萬安點出這些值得台北市借鏡

台北市長蔣萬安率團赴新加坡考察3天，昨晚結束，今早搭機返台，蔣萬安在機上錄下參訪感言表示，這次考察很值得北市參考，也很期待未來能夠將這些值得學習借鏡的市政，落實到台北市，期待市政進步改善。

蔣萬安表示，那這一次新加坡的參訪行程非常的順利，而且收穫很多，第一天到了星耀樟宜去看規畫，包括最長的瀑布，以及整個垂直綠化的建設，也到了環境永續部瞭解到新加坡對於未來環境永續、淨零排放階段性的計畫，而2030綠計畫，更讓他印象非常深刻。

蔣萬安說，第二天到了市區重建局，以及下午到建物發展局，了解到新加坡未來的50年長遠的規畫，訂定很多的行動方案，以及他們從60、70年代開始的組屋如何落實，讓居者有其屋的目標達成。

蔣萬安表示，昨天下午了陸路交通局瞭解無人車的規畫、技術的導入、AI技術運用以及對於長者樂齡區，不管是透過交通的建設，標示的明顯化，降低長輩發生交通事故的整體計畫，這些都是很值得北市參考，也很期待未來能夠將這些值得學習借鏡的市政來落實到台北市。