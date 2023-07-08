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日本前首相安倍逝世周年 民進黨：感念對台日巨大貢獻

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
圖為蔡英文總統日前出席日本前首相安倍晉三紀念影像展，感謝安倍對台灣付出。記者曾原信攝影／報系資料照
圖為蔡英文總統日前出席日本前首相安倍晉三紀念影像展，感謝安倍對台灣付出。記者曾原信攝影／報系資料照

今天是日本前首相安倍晉三逝世周年，民進黨發言人、國際部主任謝佩芬表示，安倍長年支持台灣，是台灣最親近的好友，也和民進黨主席賴清德有深厚交情，對台日友好貢獻良多，將永遠懷念他。

謝佩芬指出，安倍一生為台日關係打下重要基礎，多次挺身而出支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等國際組織，率先提出「自由開放的印太戰略」，更一再提醒全世界，「台灣有事就是日本有事」。他始終與台灣站在同一陣線，讓台灣人無限感念。

謝佩芬表示，安倍不只是在政治上力挺台灣，在台灣遇到困難與挑戰時，也處處透露出對台灣的真心關懷。2016年台南地震時，時任首相的安倍隔天就派員到現場，以了解台灣民眾的需求；2018年花蓮地震時，安倍除了提供協助外，更親自寫下「台灣加油」，並拍攝影片鼓勵台灣民眾；當台灣農民遭受中國打壓，無預警禁運農產品時，安倍透過品嚐鳳梨，在社群上推銷台灣農產品；在疫情期間，安倍更促成日本政府贈台400多萬劑疫苗，過去的景象都歷歷在目，至今仍令台灣人無法忘懷。

謝佩芬指出，安倍多次力挺台灣，讓台灣在艱困的外交處境中，感到格外溫馨。今年三月，在台北舉辦的安倍晉三紀念影像展，更可以看出台灣人對安倍的不捨與思念。為了延續這股善的循環，未來民進黨必定會持續深化台日情誼、延續台日友好關係，為印太區域的和平穩定貢獻一己之力。

蔡英文總統也透過推特以日文表示，安倍是最令台灣人感念緬懷的日本首相，他率先提出「自由開放的印太戰略」，引起世界各國響應與跟進；更多次以行動支持台灣，也帶動台日人民的深刻交流，讓兩國在區域安全、經濟、觀光等面向都有許多突破，要再次感謝安倍為台灣做出的貢獻，相信台日關係未來一定能更加繁榮茁壯。

日本前首相安倍逝世周年，民進黨表示，感念對台日巨大貢獻 。本報系資料照
日本前首相安倍逝世周年，民進黨表示，感念對台日巨大貢獻 。本報系資料照

謝佩芬 台灣人 日本

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