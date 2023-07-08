【重磅快評】如此偵查，北檢遭批挺側翼，冤嗎？

去年九合一選舉期間網路瘋傳貼文，聲稱藍營找人跟拍與攻擊民進黨台北市長候選人陳時中，國民黨台北市議員徐巧芯因而對轉貼粉專「無良公關公司」及一O七名網友提告。但台北地檢署認為罪證不足，對粉專經營人等均予不起訴處分。引發徐巧芯指控「北檢挺側翼」。北檢冤嗎？

根據媒體報導，這一份涉及造假的文件，其中有蔣萬安、徐巧芯等藍營人士的簽名，北檢調查後發現，「無良公關公司」粉專收到爆料後有查證，且該來源不明的偽造文件上有簽名，字跡也與徐巧芯等人的簽名相符，因此認為罪證不足。

顯然，檢方認為罪證不足的關鍵有二，一是被告有進行合理的查證，二是文件上的簽名與徐巧芯等人簽名「相符」。如果這就是檢方認為罪證不足的依據所在，不禁要問：

所謂被告曾經進行的查證，究竟又查證了那些人？那些事？對此，原告徐巧芯已明白表示，她身為當事人，根本沒有被粉專「詢問」、側翼造謠就開始了，北檢所謂的查證如果另有所指，是否也該公示於眾，讓人民看看是否符合查證常情？

至於簽名「相符」，在AI科技如此興盛的當今，不要說是美肌美顏瘦臉拉長腿，就連置換頭像影片都已逼真得讓人真假難辨，區區簽名要移花接木又有何難？誠不知檢方是否曾請筆跡鑑定專家抑或電腦繪圖專家進行判定？難道不曾懷疑是被告等人P圖？或是就認為有簽名即可？也難怪徐巧芯質疑，檢方不就是鼓勵大家使用政治人物的簽名在外面造謠？

去年底，男子田山盛國潛入台北地檢署頂樓，將懸掛的國旗換成民進黨旗，引發風波。田山盛國透過臉書發表聲明，自稱受檢方基層所託，呼籲民進黨府院黨高層不要干涉檢察官辦案，仍被北檢以無故侵入建築物罪起訴。未料半年後，民眾黨立委陳琬惠即揭露，某週刊運用從北檢獲得的特定訊息打擊民進黨的政敵，並為民進黨洗白。

短短一個月後，北檢即再次面對徐巧芯「北檢挺側翼，不想動搖國本不意外」指控。還請掌握偵查權力以及警調辦案資源的北檢，用具體偵查結果來為自己洗白吧！