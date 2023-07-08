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冷眼集／綠群起圍攻黃國昌 反讓柯文哲借東風

聯合報／ 本報記者陳舜協
前立委黃國昌2014年參與太陽花學運時，就擁有目前被綠營質疑的23筆、總面積達2014坪的畸零地、房產。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌2014年參與太陽花學運時，就擁有目前被綠營質疑的23筆、總面積達2014坪的畸零地、房產。圖／聯合報系資料照片

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢日前宣布七月十六日上凱道舉辦「公平正義救台灣」活動後，黃國昌最近幾天就被冠上「畸零地王」新稱號，黃國昌先前是民進黨人盛讚的「太陽花戰神」，如今卻成了綠營側翼群起圍攻的「畸零地王」，好不諷刺。

黃國昌的畸零地，與十年前一樣沒有增減，不同的是，他現在的矛頭朝向民進黨政府，而要和他遊行造勢的是民眾黨總統參選人柯文哲，綠營群起攻之，難道是怕這場遊行會成為柯文哲明年大選勝選的「東風」？

除了黃國昌被綠營鎖定，也將參加同場遊行的國民黨總統參選人侯友宜，四年前競選新北市長時被綠營狂打的「文大包租公」爭議再次成為話題，他妻子名下的一○三間套房又被重新炒熱。而要以個人身分參加活動的柯文哲，其持有的土地、房產、財產最近也被質疑。

綠營名嘴和側翼將黃國昌、侯友宜和柯文哲扣上「居住不正義」的罪名，轉身稱讚民進黨近期宣布的「囤房稅二．○」和賴清德加碼喊出的新建社宅目標五十萬戶等政策，稱只有民進黨認真的端出政策牛肉，其他政黨只會操作仇恨，動員群眾喊著「下架民進黨」就想要勝選。

但民進黨完全執政七年多，連蔡總統喊出任內興建廿萬戶社宅目標都無法完成，更不要說至今仍浮在半空中的「高鐵延伸基隆段」，居住正義未能落實，等到有人要上街抗議表達心聲，就將其抹成「居住不正義」的代表。

民進黨崛起、茁壯於街頭，深知社會運動是人民在國家絕對權力下，最卑微也是最後的抗議手段，這個權力並沒階級、貴賤之分，民進黨不但沒有謙卑面對，反而試圖分化，盡顯權力的傲慢。

2024大選 總統大選 柯文哲 黃國昌 侯友宜 陳之漢 賴清德 太陽花 居住正義

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