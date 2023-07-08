黃國昌：陳明文用兒名義買地超貸

為訴求司法改革與落實居住正義，時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起七月十六日凱道遊行，卻遭民進黨圍剿，質疑他名下一塊位在新北市汐止畸零地，疑似違法作為停車場；民進黨立委陳明文發文酸「願提供法律諮詢」，黃國昌反攻爆料陳明文透過兒子、民進黨嘉縣山區立委參選人陳冠廷名義，以三千萬元買地，卻向農會貸款一億元。陳明文火速刪文，被網友諷是「陳刪文」。

陳冠廷昨開直播澄清，拿出畜牧場登記證書及履保買賣契約，強調花三千三百萬購入畜牧場土地，向農會貸款兩千萬元，符合畜牧場和農會貸款常態。陳明文也澄清是合法申貸，更強調申請時沒有特權，清晨五點多就去排隊。

至於為何刪文？陳明文說，因他太太問他為何要去當酸民，他聽老婆的話，就把文章給刪了，「很簡單就是這樣」。

凱道「公平正義救台灣」活動邀請多名政治人物，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲都將出席。民進黨封黃為「畸零地王」、稱侯是「包租公」。

陳明文前天在臉書上說，「如果有畸零地想改停車場等等的法律問題需要律師諮詢的話，歡迎來電預約他的法扶」，被解讀是「暗酸黃國昌」。

黃國昌直播反擊，他每筆財產申報都很清楚，點名陳明文落井下石，再加碼爆料陳明文用三千萬元買地，卻跟農會貸款一億元，還不是登記在自己名下，是用兒子、民進黨嘉義立委參選人陳冠廷名義去做這些事。昨上午陳明文刪文。

針對新北市議員張錦豪質疑，黃國昌與女兒名下一筆畸零地變成停車場營利，黃國昌表示，該地多年前由母親租給鄰居使用，截至去年為止每月租金三萬元，今年漲租至每月三萬兩千元，租賃所得都有在他跟妻子的所得申報。

至於違法作為停車場，黃國昌說，他不清楚承租人如何使用這塊地，但合約有載明，承租人使用土地須符合土地分區，若有違法或違約情節，承租人要負起責任，並會收回土地，他支持政府去查，若有違法就依法依約處理，該開罰就罰。

新北市政府交通局表示，前天已經去現場看過，並沒有像外界所說有標示是停車場或是每小時停車價格，以目前資料無法證實業者有承租車位。建議土地承租人，若要做為停車場使用，就要在十五天內限期改善，否則將會開罰。