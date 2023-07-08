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黃國昌：陳明文用兒名義買地超貸

聯合報／ 記者林縉明呂慧瑜江婉儀／連線報導
民進黨嘉縣山區立委參選人陳冠廷昨到竹崎養豬場開直播澄清超貸爭議，也帶大家看養豬場。記者呂慧瑜／攝影
民進黨嘉縣山區立委參選人陳冠廷昨到竹崎養豬場開直播澄清超貸爭議，也帶大家看養豬場。記者呂慧瑜／攝影

為訴求司法改革與落實居住正義，時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起七月十六日凱道遊行，卻遭民進黨圍剿，質疑他名下一塊位在新北市汐止畸零地，疑似違法作為停車場；民進黨立委陳明文發文酸「願提供法律諮詢」，黃國昌反攻爆料陳明文透過兒子、民進黨嘉縣山區立委參選人陳冠廷名義，以三千萬元買地，卻向農會貸款一億元。陳明文火速刪文，被網友諷是「陳刪文」。

陳冠廷昨開直播澄清，拿出畜牧場登記證書及履保買賣契約，強調花三千三百萬購入畜牧場土地，向農會貸款兩千萬元，符合畜牧場和農會貸款常態。陳明文也澄清是合法申貸，更強調申請時沒有特權，清晨五點多就去排隊。

至於為何刪文？陳明文說，因他太太問他為何要去當酸民，他聽老婆的話，就把文章給刪了，「很簡單就是這樣」。

凱道「公平正義救台灣」活動邀請多名政治人物，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲都將出席。民進黨封黃為「畸零地王」、稱侯是「包租公」。

陳明文前天在臉書上說，「如果有畸零地想改停車場等等的法律問題需要律師諮詢的話，歡迎來電預約他的法扶」，被解讀是「暗酸黃國昌」。

黃國昌直播反擊，他每筆財產申報都很清楚，點名陳明文落井下石，再加碼爆料陳明文用三千萬元買地，卻跟農會貸款一億元，還不是登記在自己名下，是用兒子、民進黨嘉義立委參選人陳冠廷名義去做這些事。昨上午陳明文刪文。

針對新北市議員張錦豪質疑，黃國昌與女兒名下一筆畸零地變成停車場營利，黃國昌表示，該地多年前由母親租給鄰居使用，截至去年為止每月租金三萬元，今年漲租至每月三萬兩千元，租賃所得都有在他跟妻子的所得申報。

至於違法作為停車場，黃國昌說，他不清楚承租人如何使用這塊地，但合約有載明，承租人使用土地須符合土地分區，若有違法或違約情節，承租人要負起責任，並會收回土地，他支持政府去查，若有違法就依法依約處理，該開罰就罰。

新北市政府交通局表示，前天已經去現場看過，並沒有像外界所說有標示是停車場或是每小時停車價格，以目前資料無法證實業者有承租車位。建議土地承租人，若要做為停車場使用，就要在十五天內限期改善，否則將會開罰。

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