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AIT主席：美反對外部勢力干預台灣選舉

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格6日在華盛頓總部與媒體座談。華盛頓記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格6日在華盛頓總部與媒體座談。華盛頓記者張文馨／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）六日在華盛頓總部與媒體座談時表示，美國支持台灣自由公正的選舉，反對外部勢力干預台灣選舉，台灣選舉不應也不會造成區域情勢升高。

羅森柏格也說，美國在台海和平穩定享有真正的、首要的且持久的利益，北京的挑釁行動與美國的追求背道而馳；美國會持續支持台灣自我防衛的能力，也會結合盟友夥伴來明確化各方在台海的利益。

這是羅森柏格三月底接任ＡＩＴ主席以來，首次在美與媒體座談。

談到台灣的總統選舉，羅森柏格表示，美國尊重台灣的民主，這是台灣人民的權利，無論誰當選，美國都打算持續與新領導人密切合作，也不會因為不同人選上而改變美國的政策。

羅森柏格表示，她上月訪問台灣，分別與各總統參選人對話，這不是面試，而是建立相互理解，對美國來說，關係與信任非常重要；美國會謹慎與各方往來，確保所有的互動都是公平的。

羅森柏格表示，美國支持並捍衛台灣民主不受干擾，明確表態反對外部勢力干預台灣民主。

至於是否擔憂北京拿台灣選舉為藉口，升高區域情勢？羅森柏格表示，北京利用許多不同的事件為藉口，來升級情勢並破壞穩定，美國會持續表達關注台海和平穩定，反對任一方片面改變現狀的立場，美國不支持台獨，美國關切北京破壞穩定的行動，且持續對中方表達關切。台灣民主是台灣人民的權利，不應該也不會導致任何的情勢升級。

美國對台軍售也是北京經常表達不滿的主要議題，羅森柏格說，北京的強烈不滿不會影響美國的政策，軍售行之有年，這不是新鮮事。美國會根據台灣關係法支持台灣自我防衛能力，也會與盟友夥伴合作，從七大工業國（Ｇ７）領袖聯合公報提到台海和平穩定可看出，不只是美國，也不只是台灣，國際社會都可以從台海和平穩定中獲益。

羅森柏格表示，無論是美國或台灣，都必須了解中方在區域的作為，據此制定做法，她重申美國對中國大陸的戰略是「投資國內、協調盟友、對中競爭」，維持美中溝通管道暢通非常重要。

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