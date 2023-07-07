【重磅快評】詐欺慣老闆高升？只要柯P喜歡有什麼不可以

今日有網友爆料，台灣民眾黨組織部主任宋雲飛不只有詐欺前科，還苛扣員工加班費，是不折不扣的「慣老闆」；但民眾黨回應，目前並不會處理宋雲飛的解聘案，因為民眾黨的老闆，只有柯文哲一人。

「民眾黨的老闆，只有柯文哲一人」，這句話說得好。

它點出當前民眾黨的最大問題，黨內所有的人與事，都是柯文哲一人說了算，難怪民眾黨被稱之為「一人政黨」，所有人都只是服務於柯文哲的「家臣」，難怪之前他要賴香伶把自己家裡的「狗」管好，在他一人說了算的情況下，造成柯文哲在用人上，充滿了傲慢、偏見與雙標。

猶記得2020年時，台北市文化基金會副執行長張益贍，被周刊爆料與美女刺客蔡宜芳兩人滑進摩鐵談「選情」時，當時民眾黨以嚴重毀損該黨形象為理由，將張益贍開除黨籍、永不錄用。

但今年初，被另一周刊爆料與黨內女員工發生不倫戀的新竹市行政處長，同時也是柯文哲親信的謝泊泓，卻只被柯文哲說「回家反省三個月」。日前謝泊泓悄悄地回到中央黨部，不但參加訪日行，還高升為競辦戰情室主任。

同樣是已婚不倫，但柯文哲用人處理的雙重標準，可見一斑。

其實，從過去以來，柯文哲最大問題便在於不會用人與極盡偏聽，不擅長處理人的問題，並以他一人意見為一尊，只是被柯文哲的話術所掩蓋，這讓民眾黨及台北市政府派系林立、內鬥嚴重。這也難怪在過去八年，台北市政府有將近100多位一級主管離職。

如今柯文哲是總統參選人，是要競選國家領導大位的人，在用人的問題上，自然要被外界以放大鏡來檢視，若柯文哲還是習慣以「我喜歡有什麼不可以」的心態來處理人事問題，人民又要如何放心地將國家大政交到他的手上？

柯文哲演講時最常說的就是：「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，從詐欺慣老闆真除組織部主任，不倫戀的親信高升戰情室主任，不知道現在大家有沒有看到柯文哲的紅屁股？