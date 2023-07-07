TPASS剛上路…傳不標註「行政院」就不給補助？陳建仁說話了

TPASS行政院通勤月票7月上路，外界傳聞不標註「行政院」就不給地方補助，台北市也表示還沒收到補助款，行政院長陳建仁表示，所有的傳言實際上都不是事實，通勤月票已有43萬人登記，相關補助本周就會撥付。

面對外界對TPASS質疑，陳建仁表示，中央政府的做法是要提醒地方政府，要注意標示的問題，避免乘客產生困擾，造成不必要的混淆，在TPASS這個制度當中，有關補助的部分，在6月1日的時候，已經補助北、中、南三個生活圈相關的經費，政府補助都超過60%，在本周就會撥付、預付7月及8月的補助款項，所有的傳言實際上都不是事實。

他表示，到目前為止，通勤月票已經有超過43萬人登記，使用人次已經超過460萬，希望大家多多使用通勤月票，享受舒適方便，而且便宜實惠的月票，以減少交通阻塞，更重要的，也能夠持續朝向節能減碳的目標來邁進。