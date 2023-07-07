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黃國昌爆林源泉請辭雜糧基金會董事長 別想斷尾求生

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌。（本報資料照片）
時代力量前立委黃國昌。（本報資料照片）

時代力量前立委黃國昌日前指控，雜糧基金會縱容自家人拿農糧署活動照片騙錢。黃國昌今天臉書再揭露，雜糧基金會董事長林源泉今天辭職了，辭職歸辭職，不要以為辭職就能斷尾求生，所有違法失職責任，還是要追究下去。

黃國昌日前再臉書發文指出，雜糧基金會縱容自家人拿農糧署活動照片騙錢，林源泉在2021年給了「台灣原藝創新發展協會」一個「國產雜糧電商平台媒合與行銷推廣計畫」（54.8萬），計畫主辦人就是林源泉當時在雲林縣政府的下屬、蘇治芬的新聞處長莊淑妃。

蘇治芬則透過聲明表示，自己被黃國昌批評得莫名其妙，只是因為林源泉是她的舊識、舊部屬，林源泉人人好，喜歡請朋友吃飯、喝小海，這都是「通人知」的事情，但是絕對不會挖公錢去遂行私人目的。

事隔多日，黃國昌今天表示，林源泉今天辭職了；黃國昌強調，請辭歸請辭，所有違法失職責任，還是要追究下去。絕不是用「喜歡請朋友吃飯、喝小酒」就可以草草帶過。那些被用偽造計畫騙走的錢，雜糧基金會不追回嗎？要包庇犯罪嗎？

黃國昌說，違法濫權亂搞的，不只林源泉，還有前執行長陳錦倫。請問行政院長陳建仁還不處理嗎？還要繼續包庇陳錦倫爽作行政院中辦副執行長嗎？

黃國昌 農糧署

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