駁養豬炒地！陳冠廷直播公開買賣貸款合約「絕無超貸問題」

立委陳明文兒子、嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天中午到自己的竹崎養豬場開直播，也帶大家看養豬場的場域，他說，「因為是用我自己的名字，所以就必須我自己來負責！沒有什麼好說，去推到別人身上，我的名字那就是要我負責」拿出各項合約資料表示，合法規絕沒超貸。

陳冠廷說，不確定老師（黃國昌）是哪個地方被誤導，第一用3千萬去貸款1億是錯誤的訊息，他拿出正本畜牧場登記證書及履保買賣契約是以3千3百萬購入。購入畜牧場土地跟竹崎地區農會貸款是2千萬，符合和畜牧場和農會貸款的常態「沒有超貸的問題」

第二對於購置舊豬舍改新疑慮，陳冠廷說，過去這塊土地舊豬舍就叫永財畜牧場，現在也是，因為是畜牧用地跟一般農地不同，所以相對貸款的成數就比較高。他也說過去載烏干達養雞，現在在台灣養豬。

陳冠廷認為，包含父親有這樣的想法，他來負責想想如何開拓豬隻市場，沒有什麼不對，也不是投機性的產業，是一個實業，升級為「新式密閉水濂高床畜舍」降低嫌惡設備的養豬場，就必須要做出比較大量的投資，就須較大的貸款方式。

新畜牧設施總合價格總投資是1億1千萬元，在合法程序之下2021年8月5日簽訂的工程合約書佐證，合於法令向竹崎農會貸款7280萬元，並拿出貸款法源及提升畜禽貸款經營要點的提升養豬經營類別，強調，有得到允許才能夠核可7千多萬元的貸款。

陳冠廷說，會將全部資訊公開給媒體使用，包括不動產買賣契約、申請貸款及工程合約書及所有的法源根據及貸款的經營要點等，呈現給所有的關心這件事情的朋友。

新設的總價金及已申的貸款，包含過去舊的畜牧場，其實這兩個是不同的東西，不知道老師（黃國昌）是哪個地方被誤導，陳冠廷說，他應該是已經非常清晰的把所有的資料拿出來，跟大家說明完畢。

陳冠廷也依續將借據、登記證書、不動產買賣契約土地包含舊豬舍、升級新型豬舍的工程合約書、所有法源依據、貸款經營要點、以及在竹崎農業金庫貸款等資料，全部攤開資料公開大眾來檢視。