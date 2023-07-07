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「不怕競爭只怕開查某間」美容美髮業者立院陳情反服貿

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生（立者左四），率同美容美髮業者，上午前往至立院陳情，向各黨團表達反對重啟服貿心聲。記者黃義書／攝影
台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生（立者左四），率同美容美髮業者，上午前往至立院陳情，向各黨團表達反對重啟服貿心聲。記者黃義書／攝影

數十位美容美髮業者今天到立法院陳情，訴求反對重啟兩岸服貿協議。業者質疑，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿，若開放大陸業者來台，將壓縮台灣美容美髮業者生存空間。民進黨團、民眾黨團接下業者陳情書，民進黨團書記長莊瑞雄強調，民進黨反對重啟服貿態度堅定；民眾黨團副主任楊寶楨則說，民眾黨立場是先建立監督機制，再去討論是否先貨貿、再服貿。

台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生表示，柯文哲和侯友宜說要重啟服貿，但美容美髮業者10年前就在立法院反對服貿，「我們不怕競爭，只怕他們（指大陸業者）來開查某間」。陳德生說，台灣歷經30、40年努力，才將色情理髮與一般美容美髮業分開，很憂心重啟服貿、大陸業者來台又被「染黃」。

陳德生說，開放大陸業者來台，對基層業者衝擊太大，如果真的要強行通過服貿，他將串連全台4萬6000多家業者抗議。

參與陳情的廖姓業者表示，台灣的美容美髮業都是小規模經營，大陸都是大資本、大品牌業者，若服貿通過、允許大陸美髮師來台，將更壓縮台灣已經飽和的美髮市場，希望政府更重視美髮業的心聲。

莊瑞雄代表民進黨團接下陳情書，他說，2013年8月立法院舉辦公聽會，當時業者就陳情擔憂服貿衝擊產業，時任行政院長江宜樺後來還向業者道歉，表示政府評估不夠仔細。服貿不是不能簽，但要看跟誰簽，目前沒有空間跟敵對的大陸簽服貿，如果貿然開放市場，對台灣小本經營的店家衝擊太大，業者的聲音民進黨聽到了，對於服貿議題，民進黨反對的態度非常堅定、絕不退縮。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨則說，柯文哲從未公開表達重啟服貿，柯在太陽花學運時反對的是「黑箱服貿」。兩岸經貿交流一定會有，民眾黨主張先建立監督機制，黨團下會期將提兩岸監督條例草案版本，待監督機制完善後，才會去討論是否先貨貿、再服貿。

服貿 民眾黨 民進黨

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