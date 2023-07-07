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美容美髮業者陳情服貿藍未派人 曾銘宗：怕被泛政治化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生（立者左四），率同美容美髮業者，上午前往至立院陳情，向各黨團表達反對重啟服貿心聲。記者黃義書／攝影
台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生（立者左四），率同美容美髮業者，上午前往至立院陳情，向各黨團表達反對重啟服貿心聲。記者黃義書／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜拋出「重啟服貿」議題，引各政黨的政治攻防，今有大批美容美髮業者聚集立法院陳情，表達反服貿心聲，民進黨團、民眾黨團皆派人接受陳情書，而國民黨團沒有。黨團總召曾銘宗說，擔心服貿議題被泛政治化，沒有客觀理性討論，因此沒有派人接受陳情。

曾銘宗表示，服貿是在國民黨執政時期談的，民進黨認不認？中國大陸認不認？這是很重大的議題。其次，假設我方一直想加入CPTPP，加入則幾乎全部都要開放，卻只有針對中國大陸不開放，那是不可能的事情，兩者互相矛盾。

曾銘宗接著說，其實真的要重新談服貿，社會必須有共識，現在沒有共識，八字也沒一撇，「他們今天來陳情，我們都尊重。」

關於國民黨團未派人接受陳情，是否會有反作用力，曾銘宗認為不會，因為這事情言之過早，社會也沒共識，而且執政黨是不接受、不願意的，這又回到「台灣有沒有共識」、「蔡政府要不要加入CPTPP」，那再來談服貿。

曾銘宗強調，之所以今天沒有派人接受陳情，是怕服貿議題已經泛政治化、被扭曲，沒有客觀理性討論，因此未派人去接受陳情。

服貿 國民黨

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