期待回泛藍！黃健庭：郭台銘如獨立參選與初衷背道而馳

鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，是否獨力參選外傳近日可能有所決定。國民黨秘書長黃健庭今天說，假如郭董選擇獨立參選，和他自己的理念和初衷，正好是背道而馳，相信他會很慎重思考這件事情。

黃健庭今天到基隆市黨部參加親民黨議員郭美秀宣布重回國民黨記者會，媒體詢問對郭台銘是否會獨立參選的看法。

黃健庭說，的確這段期間我們都有聽到郭董有可能獨立參選這樣的事情，但他一直相信，郭董從政的初衷，就是要下架民進黨。

黃健庭表示，假如郭董今天選擇獨立參選，和他自己的理念和初衷，正好是背道而馳，相信他會很慎重思考這件事情，「我們依然期待他回到泛藍的陣營，大家團結努力，達成下架民進黨讓人民過好日子這個目標」。