民進黨：接受美容美髮業者陳情 堅決反服貿

幾位曾與民進黨主席賴清德拍片的美容美髮業者，今天至立法院陳情並向各黨團表達反服貿意見。民進黨發言人張志豪表示，「服貿通過，生活難過」，這是服務業的心聲，請主張重啟服貿的民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜直接回應人民訴求，停止傷害服務業及台灣相關產業的主張。

張志豪表示，令人遺憾的是國民黨選擇缺席，拒絕接受人民陳情，而代表民眾黨接受陳情書的發言人楊寶禎，則是再次用混淆視聽的言論來模糊焦點，但不要忘記引起民眾不安的主因之一就是柯文哲，他先在6月24日承認「重啟服貿為內部討論」，26日接受媒體專訪強調是主張「先貨貿再服貿」，7月4日又改口說「從來沒有講重啟服貿」，與其前後說法跟態度不斷轉變，倒不如再次親自說清楚。

張志豪指出，相較於柯、侯兩人主張重啟服貿，民進黨總統參選人賴清德的態度和立場很清楚，他近日不斷提醒「若簽訂服貿，台灣的商業、通訊、營造、餐飲、殯葬和美容美髮等眾多的服務業都會受到影響，因此重提服貿是把台灣的經濟發展，重新鎖進一個中國原則的市場」。

張志豪說，民進黨堅持台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，但國民黨、民眾黨為了向中國示好，不惜犧牲產業、犧牲青年就業機會，這樣的主張會被台灣人民唾棄。