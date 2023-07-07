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TPASS沒寫「行政院」拿不到補助？鄭文燦否認：沒這問題

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
行政院TPASS上路一周，基北北桃使用人數平日平均在80萬筆，圖為民眾進出北捷閘門。記者林伯東／攝影
行政院TPASS上路一周，基北北桃使用人數平日平均在80萬筆，圖為民眾進出北捷閘門。記者林伯東／攝影

「TPASS行政院通勤月票」剛上路，國民黨議員質疑行政院要求各縣市政府在TPASS文宣標註「行政院」，若沒標註就不給地方補助，行政院副院長鄭文燦說，通勤月票計畫於6月1日已核定並匡列補助經費額度，完全沒有取消補助的問題。此外也有補助地方政府宣導費，但部分地方政府把「行政院通行月票」遮掉，會讓民眾產生混淆，反而影響到民眾的權利。

國民黨台北市議員徐巧芯臉書發文指出，最近各地的TPASS上面都寫了「行政院」，經調查才發現，各縣市政府都收到公文，指出若不幫行政院宣傳，就拿不到經費補助。她認為，中央希望地方一起宣導沒有錯，但用這麼強硬的手法，真是少見。形同綁架縣市政府以及廠商。

鄭文燦到新竹縣竹北、關西視察地方建設，會前媒體追問行政院的回應，鄭文燦解釋，7月1日起上路三大生活圈，針對補助核定的金額，中央的補助都超過一半以上，這是6月1日就核定了，因此沒有扣款的問題。而且還可以採取預支，7月、8月的款項這周就可預支，所以部分的在野人士指控的扣款，剛好180度不同。

鄭文燦說，目前有補助地方政府宣導費，少數地方政府把「行政院通行月票」遮掉，把此方案弄模糊，會讓所有民眾產生混淆，因為這是由中央主導、地方執行的政策，包含台鐵都是由交通部來統一補助90%，因此方案必須要完整的揭露，刻意把行政院通行月票的內容遮掉，反而影響到民眾的權利。

現場媒體也追問，監察院7日通過糾正台電，在野黨質疑就是台灣缺電？鄭文燦直言這是沒有常識的報導，核電廠不可能偷偷發現，核電廠目前進入除役狀態，要保持維護才能除役，目前以柴油發電讓園區保持電力，並沒有用核電廠偷偷發電，這是沒常識的說法，希望謠言止於智者。

鄭文燦也表示，台灣不缺電，但缺的是把綠電極大化、多元化，例如風電或太陽能；高科技廠商需要購買綠電，未來幾年綠電的加速方案會繼續推動。

鄭文燦今天到新竹縣竹北、關西視察地方建設。記者郭政芬／攝影
鄭文燦今天到新竹縣竹北、關西視察地方建設。記者郭政芬／攝影

行政院 鄭文燦 核電 TPASS

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