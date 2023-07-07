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到昨還在用！ 藍委批：核電廠氣渦輪機發電又黑又髒

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
台電遭曝在電力尖峰或機組跳脫時，有18個月調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，卻未列入年報。國民黨立法委員吳怡玎今揭露，該機組雖不是用核能，但是是用比燃煤氣污染更多、成本貴的柴油發電，且監測台電網站，發現該核二的機組昨天還在運轉發電。記者程遠述／攝影
台電遭曝在電力尖峰或機組跳脫時，有18個月調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，卻未列入年報。國民黨立法委員吳怡玎今揭露，該機組雖不是用核能，但是是用比燃煤氣污染更多、成本貴的柴油發電，且監測台電網站，發現該核二的機組昨天還在運轉發電。記者程遠述／攝影

台電遭曝在電力尖峰或機組跳脫時，有18個月調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，卻未列入年報。國民黨立法委員吳怡玎今揭露，該機組雖不是用核能，但是是用比燃煤氣汙染更多、成本貴的柴油發電，且昨天他監測台電網站發現，核二的機組還在運轉發電，同樣列入電業年報，用電根本是「又黑又髒」。

國民黨立委洪孟楷則指出，連核電廠緊急備用機組都變一年半常態性發電，為何要調度使用輕柴油氣渦輪機組？不就是因為缺電要供電「這樣不是缺電，什麼才是缺電？」

洪孟楷也表示，在民進黨在錯誤能源政策下，近年「火力全開」提高燃煤發電用量，例如自己選區的林口火力發電廠，從2018年用燃煤量約431萬公噸，一路增加，到2022年一年使用燃煤706萬公噸，成長快一倍到歷史新高，這些問題都要求經濟部長王美花不要閃躲、出來講清楚。

洪孟楷並說，政策錯誤造成蔡政府不漲電價承諾跳票，4月才剛漲電價，現在聽說10月有可能再漲電價？也要請王美花連帶台電虧損狀況，一起說明清楚。

吳怡玎表示，民進黨為了廢核，核二備用氣渦輪機組不是核能，但燒的是骯髒又貴的柴油，柴油比燒煤汙染多，且一度電發電成本在10元以上。

此外台電說網站備轉容量率15％是綠燈，備轉容量率6%以下才是供電警戒，但昨天他就監測到台電網站明明是綠燈，但核二的緊急發電機組，卻仍顯示40.2MW(Megawatt兆瓦)的淨發電量，不僅證明還在用黑電，也顯示台電網站燈號無法代表缺電情況。

吳怡玎也說，台電接下來是不是又要說是「測試機組」，應公布去年、今年核電廠緊急發電機用了哪幾天，且這些用電都沒紀錄，呼籲政府不要為了掩蓋缺電，讓基層人仰馬翻。

洪孟楷及吳怡玎也指出，監察院調查停電，但彈劾的都是台電基層，問題根本是出在民進黨高層惡搞、錯誤的能源政策，監察院和王美花等，都應針對民進黨高官和台電高層來咎責，而非出事都是基層扛，只會引起基層心寒。

台電遭曝在電力尖峰或機組跳脫時，有18個月調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，卻未列入年報。國民黨立法委員吳怡玎今揭露，該機組雖不是用核能，但是是用比燃煤氣污染更多、成本貴的柴油發電，且監測台電網站，發現該核二的機組昨天還在運轉發電。記者程遠述／攝影
台電遭曝在電力尖峰或機組跳脫時，有18個月調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，卻未列入年報。國民黨立法委員吳怡玎今揭露，該機組雖不是用核能，但是是用比燃煤氣污染更多、成本貴的柴油發電，且監測台電網站，發現該核二的機組昨天還在運轉發電。記者程遠述／攝影

台電 核二 民進黨

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