提供法服！陳明文「酸黃國昌PO文」突消失 網諷「陳刪文」

時代力量前立委黃國昌近日被質疑其名下一塊位在汐止的畸零地，疑似違法作為停車場使用；民進黨立委陳明文昨在臉書酸，若有畸零地想改停車場等法律問題，願意提供法律諮詢。黃國昌昨晚直撥揭露陳明文用3000萬買地卻跟農會貸款1億元的內幕，陳明文火速將原本文章刪除，被網友酸「陳刪文」。

陳明文昨日在臉書指出，「如果有畸零地想改停車場等等的法律問題需要律師諮詢的話，歡迎來電預約阿文（陳明文）法扶，預約資訊請看賴（line）或留言」。外界解讀是在暗酸黃國昌。

黃國昌昨晚透過直播反擊，黃國昌說，他的每筆財產申報都很清楚，近期一些指控背離事實太離譜，甚至成為抹黑工具，他很難接受，並點名陳明文用3000萬元買的地，卻跟農會貸款1億元，還不是登記在自己名下，但經過判斷，他認為陳明文是用陳冠廷的名義去做這些事。

「陳明文我這樣講你聽懂沒有？」黃國昌預告，相關事證還不會提出，「但是我跟你講啦，現場我都去過，嘉義我都去過了啦！你搞不清楚狀況。」

有網友發現，陳明文酸黃國昌的發文已經刪除，改到陳明文其他文章底下留言，「明文兄，怎麼嚇到刪文了？說好的畸零地法扶？」「明文兄，怎麼刪文了？我還想要詢問法律問題耶」等，甚至有網友諷刺陳明文是「陳刪文」。