羅森柏格強調台海和平穩定 關切北京挑釁行動

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談，揭櫫美國在台海和平穩定享有真正的、首要的且持久的利益，北京的挑釁行動與美國的追求背道而馳；美國會持續支持台灣自我防衛的能力，也會結合盟友夥伴來明確化各方在台海的利益。

這是羅森柏格3月底接任AIT主席以來，首次在美與媒體座談。

羅森柏格表示，美國的根本利益始終要回到台海和平穩定，美國從未打破這樣的立場；美國反對任何一方片面改變現狀，美國不支持台獨，美國關切北京破壞穩定的行動，且持續對中方表達關切。

羅森柏格也說，美國會根據台灣關係法支持台灣自我防衛能力，也會與盟友夥伴合作，從七大工業國（G7）領袖聯合公報提到台海和平穩定可看出，不只是美國，也不只是台灣，國際社會都可以從台海和平穩定中獲益。

羅森柏格表示，無論是美國或台灣，都必須了解中方在區域的作為，據此制定做法，她重申美國對中國大陸的戰略是「投資國內、協調盟友、對中競爭」，維持美中溝通管道暢通非常重要。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月訪問北京，雖順利與中國大陸國家主席習近平會晤，仍無法重啟美中軍事溝通管道，羅森柏格說，有雙邊溝通才能避免誤解或意外，當北京在軍事領域破壞穩定，只會更強化美中軍事與其他溝通管道的重要性，美國認為，持續溝通是雙邊負責任的表現。