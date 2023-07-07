聽新聞
test
0:00 / 0:00

訪星將會李顯龍？蔣萬安：尊重安排

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安昨天在新加坡參訪後辦媒體見面會，對於總統大選國民黨勝選，蔣萬安對當地媒體強調，「我們有信心，也一定全力以赴。」蔣萬安說，國民黨目前就是新北市長侯友宜參選，「我們對侯市長非常有信心」，會全力支持，國民黨「團結一致」朝二○二四重新執政的目標前進。

至於是否跟總理李顯龍或接班人黃循財等星國政黨高層見面？蔣萬安說，這次出訪謝謝新加坡方面的安排，「我們都尊重」。他當立委時去過新加坡，有非常多好朋友，這次也找機會見面，只要是在正式公務參訪行程之外，是人之常情。媒體追問老朋友包括誰，是侯友宜的好朋友嗎？蔣萬安說，老朋友好朋友，「我們其實都客隨主便」。

蔣萬安說，新加坡與台灣關係非常緊密，有深厚感情，前總理李光耀大家耳熟能詳 ，過去經國先生在世，幾乎每年都參訪台灣和經國先生見面，是各國元首中到訪台灣最多次的，更不用說對兩岸關係扮演積極角色，促成一九九三年的辜汪會談，今年剛好是卅周年，是兩岸關係穩定非常重要的基礎。

至於下次海外出訪規畫，蔣萬安說，今年九月可能會出訪韓國首爾世界城市高峰會市長論壇，或十月參加澳洲里斯本亞太城市高峰會。未來會不會親赴上海參加雙城論壇或到大陸考察，蔣萬安說，北市府持續跟上海溝通規畫，溝通議程安排與後續細節，再做整體評估，決定他是否出席。

蔣萬安 新加坡 侯友宜 雙城論壇 李光耀 黃循財 李顯龍

延伸閱讀

出訪新加坡會晤總理李顯龍？ 蔣萬安：尊重安排

新加坡媒體見面會談選舉 蔣萬安：對侯友宜非常有信心

新加坡媒體見面會 蔣萬安：規畫出訪首爾、布里斯本

借鏡星國組屋經驗推社宅政策 蔣萬安參訪提三大問題

相關新聞

訪星將會李顯龍？蔣萬安：尊重安排

台北市長蔣萬安昨天在新加坡參訪後辦媒體見面會，對於總統大選國民黨勝選，蔣萬安對當地媒體強調，「我們有信心，也一定全力以赴...

鄰居租地當「二房東」收停車費？ 黃國昌致歉：支持政府查

新北市議員張錦豪質疑，前立委黃國昌與女兒名下土地有停車場營利。黃國昌今天在直播時表示，這筆土地承租給鄰居，過去都有申報租...

達賴喇嘛歡慶88歲大壽 民進黨立委洪申翰跨海受邀出席

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lamas）今天歡度88歲生日，華誕慶典在印度拉蘭薩拉的大昭寺舉辦，民進黨立委洪申翰受...

郭信良案是政治鬥爭？綠批國民黨這居心反促民進黨團結

對於南市議會國民黨團總召蔡育輝認為檢調偵辦郭信良案，一則剷除未來議長的競爭，也可打擊長期他的政治盟友立委陳亭妃；南市議會...

出席美國獨立紀念日酒會 蔡總統：台美貿易關係比以往更加務實及緊密

蔡總統今（6）日晚間偕同賴清德副總統出席「美國獨立紀念日酒會」，感謝美國對台灣的支持與友誼並表達祝賀之意。她表示，透過「...

AIT擴建藏貓膩？新址大2倍 游淑慧：休閒設施比學校重要？

美國在台協會台北辦事處AIT擴建案，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書質疑藏貓膩。游今天在臉書表示，過去前市長柯文哲任內2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦