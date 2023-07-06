聽新聞
test
0:00 / 0:00

達賴喇嘛歡慶88歲大壽 民進黨立委洪申翰跨海受邀出席

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委洪申翰受邀出席「第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典」。圖／洪申翰提供
民進黨立委洪申翰受邀出席「第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典」。圖／洪申翰提供

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lamas）今天歡度88歲生日，華誕慶典在印度拉蘭薩拉的大昭寺舉辦，民進黨立委洪申翰受邀出席，他在致詞時說，台灣人跟藏人在推動民主自由的道路上，可以如此真誠的相互扶持，「因為在對方的故事裡，我們都看見了自己。」

洪申翰今天出席第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典，現場西藏傳統文化歌舞不斷，吸引上千位在異鄉的流亡藏人與國際旅客一同到場慶賀。

據了解，達賴喇嘛在數年未出席後，今年再次親自出席華誕慶典，並且邀請洪申翰跨海參加，達賴喇嘛在慶典中以英文恭賀致詞，足見流亡藏人行政中央與台灣政治界、公民社會的深厚友誼。

洪申翰在發表恭賀致詞時表示，「謝謝達賴喇嘛即便在88歲的高齡，都還在為西藏的民主自由和人類的喜悅幸福，幫助人們指引道路」。

洪申翰讚揚，流亡藏人在異鄉建立立足基地，守護民主與自由的生活與制度，不只贏得國際社會的尊敬，「這一切的成就，是西藏人給所有的遭受強權迫害的社群，做的最深刻的示範。」

達賴喇嘛在慶典的演說當中，輕鬆地開玩笑說，「你們在慶祝我88歲的生日。 但是我覺得自己像是只有50多歲，沒有變成癡呆的老頭子。」

達賴喇嘛逗趣提醒，「我還可以服務2、30年，你們大家也為此祈禱，如果你們畫我的像，不要畫成一個手持拐杖的癡呆老頭子⋯⋯我也還可以為全球80多億人做出貢獻。 我也有此決心和心力。」

洪申翰感性地說，台灣人跟藏人在推動民主自由的道路上，之所以可以如此真誠的相互扶持，「因為在對方的故事裡，我們都看見了自己。」

洪申翰也提出期望，「我們都很希望，能夠讓國際社會，尤其是中共看到，在獨裁的強權之前高舉價值，並且努力實踐，不是一種天真，而是對於更好的未來必然的盼望。」

民進黨立委洪申翰（右）今天受邀出席「第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典」發表恭賀致詞。圖／洪申翰提供
民進黨立委洪申翰（右）今天受邀出席「第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典」發表恭賀致詞。圖／洪申翰提供
第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典。圖／洪申翰提供
第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典。圖／洪申翰提供
民進黨立委洪申翰。圖／洪申翰提供
民進黨立委洪申翰。圖／洪申翰提供

洪申翰 達賴喇嘛 西藏

延伸閱讀

郭台銘將參加公平正義大遊行 綠委酸：自己沒資格慚愧

侯友宜喊核一能延役要再啟動 綠委：自打臉打到飛上天

布雷讓台灣成地雷島？ 綠：是在野黨太雷才有可能

NCC通過鏡電視換董、上架案 洪申翰：尊重審查結果

相關新聞

AIT擴建藏貓膩？新址大2倍 游淑慧：休閒設施比學校重要？

美國在台協會台北辦事處AIT擴建案，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書質疑藏貓膩。游今天在臉書表示，過去前市長柯文哲任內2...

基隆市議員郭美秀重回國民黨 親民黨全台議員僅剩1席

親民黨基隆市議員郭美秀明天將正式宣布重回國民黨，國民黨秘書長黃健庭將出席記者會，親民黨只剩下副議長楊秀玉1席，楊秀玉說，...

遭綠營側翼攻擊擁8房 黃國昌拋鐵證打臉：喪失識讀能力的蠢貨

時代力量前立委黃國昌今天說，為了舉辦716上凱道的活動，近日遭到綠營側翼的潑糞抹黑，他根本沒有8間房子，財產登記的8筆建...

達賴喇嘛歡慶88歲大壽 民進黨立委洪申翰跨海受邀出席

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lamas）今天歡度88歲生日，華誕慶典在印度拉蘭薩拉的大昭寺舉辦，民進黨立委洪申翰受...

郭信良案是政治鬥爭？綠批國民黨這居心反促民進黨團結

對於南市議會國民黨團總召蔡育輝認為檢調偵辦郭信良案，一則剷除未來議長的競爭，也可打擊長期他的政治盟友立委陳亭妃；南市議會...

出席美國獨立紀念日酒會 蔡總統：台美貿易關係比以往更加務實及緊密

蔡總統今（6）日晚間偕同賴清德副總統出席「美國獨立紀念日酒會」，感謝美國對台灣的支持與友誼並表達祝賀之意。她表示，透過「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦