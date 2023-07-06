達賴喇嘛歡慶88歲大壽 民進黨立委洪申翰跨海受邀出席

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lamas）今天歡度88歲生日，華誕慶典在印度拉蘭薩拉的大昭寺舉辦，民進黨立委洪申翰受邀出席，他在致詞時說，台灣人跟藏人在推動民主自由的道路上，可以如此真誠的相互扶持，「因為在對方的故事裡，我們都看見了自己。」

洪申翰今天出席第14世達賴喇嘛88歲華誕慶典，現場西藏傳統文化歌舞不斷，吸引上千位在異鄉的流亡藏人與國際旅客一同到場慶賀。

據了解，達賴喇嘛在數年未出席後，今年再次親自出席華誕慶典，並且邀請洪申翰跨海參加，達賴喇嘛在慶典中以英文恭賀致詞，足見流亡藏人行政中央與台灣政治界、公民社會的深厚友誼。

洪申翰在發表恭賀致詞時表示，「謝謝達賴喇嘛即便在88歲的高齡，都還在為西藏的民主自由和人類的喜悅幸福，幫助人們指引道路」。

洪申翰讚揚，流亡藏人在異鄉建立立足基地，守護民主與自由的生活與制度，不只贏得國際社會的尊敬，「這一切的成就，是西藏人給所有的遭受強權迫害的社群，做的最深刻的示範。」

達賴喇嘛在慶典的演說當中，輕鬆地開玩笑說，「你們在慶祝我88歲的生日。 但是我覺得自己像是只有50多歲，沒有變成癡呆的老頭子。」

達賴喇嘛逗趣提醒，「我還可以服務2、30年，你們大家也為此祈禱，如果你們畫我的像，不要畫成一個手持拐杖的癡呆老頭子⋯⋯我也還可以為全球80多億人做出貢獻。 我也有此決心和心力。」

洪申翰感性地說，台灣人跟藏人在推動民主自由的道路上，之所以可以如此真誠的相互扶持，「因為在對方的故事裡，我們都看見了自己。」