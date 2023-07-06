蔡總統首出席美國慶酒會 要藍綠白總統參選人答應這件事

美國在台協會（AIT）今晚舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統親自出席，這也是蔡總統8年任內唯一一次到場出席美國國慶活動。她在致詞中提及，台美之間無論明年誰當選台灣總統，都會更緊密合作，並現場要求出席的各黨總統參選人「舉手說Yes」。

AIT今舉行美國國慶慶祝酒會，蔡總統首度出席。蔡總統除了2016年曾以視訊的方式致詞，過去不是因為出訪撞期，或因為AIT移師高雄、台南舉辦國慶活動等原因，再加上2021年因疫情改為線上慶祝，直到今年才首次親自與會。

今年的AIT美國國慶慶祝酒會，包括副總統賴清德、新北市長侯友宜，和民眾黨主席柯文哲三位總統參選人皆受邀出席，上演罕見大集合。

蔡總統在致詞時表示，台美之間的關係在AIT台北辦事處處長孫曉雅上任後更加緊密。在她擔任總統以後，獲得許多來自美國國會的支持，而如今台美之間更簽署了21世紀貿易倡議，顯示台美關係正以前所未見的速度成長，深信這樣的夥伴關係，無論明年誰當選台灣總統，都會繼續成長。

蔡總統並幽默地說，「相信今晚所有出席的總統參選人都會毫不遲疑地同意她的說法」，蔡總統並要求三位總統參選人舉手說Yes。