蔡總統首出席美國慶酒會 要藍綠白總統參選人答應這件事

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
蔡英文總統首度親自出席AIT美國國慶酒會，在台上幽默地的要求出席的三位總統參選人同意無論誰當選都會繼續深化台美關係。記者陳熙文／攝影
蔡英文總統首度親自出席AIT美國國慶酒會，在台上幽默地的要求出席的三位總統參選人同意無論誰當選都會繼續深化台美關係。記者陳熙文／攝影

美國在台協會（AIT）今晚舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統親自出席，這也是蔡總統8年任內唯一一次到場出席美國國慶活動。她在致詞中提及，台美之間無論明年誰當選台灣總統，都會更緊密合作，並現場要求出席的各黨總統參選人「舉手說Yes」。

AIT今舉行美國國慶慶祝酒會，蔡總統首度出席。蔡總統除了2016年曾以視訊的方式致詞，過去不是因為出訪撞期，或因為AIT移師高雄、台南舉辦國慶活動等原因，再加上2021年因疫情改為線上慶祝，直到今年才首次親自與會。

今年的AIT美國國慶慶祝酒會，包括副總統賴清德、新北市長侯友宜，和民眾黨主席柯文哲三位總統參選人皆受邀出席，上演罕見大集合。

蔡總統在致詞時表示，台美之間的關係在AIT台北辦事處處長孫曉雅上任後更加緊密。在她擔任總統以後，獲得許多來自美國國會的支持，而如今台美之間更簽署了21世紀貿易倡議，顯示台美關係正以前所未見的速度成長，深信這樣的夥伴關係，無論明年誰當選台灣總統，都會繼續成長。

蔡總統並幽默地說，「相信今晚所有出席的總統參選人都會毫不遲疑地同意她的說法」，蔡總統並要求三位總統參選人舉手說Yes。

蔡總統在致詞最後，感謝美國和美國人民對台灣的支持，美方的支持讓台灣更有自信，而一個自信的台灣對區域的和平是必要的，當台灣的民主是安全的，亞洲就是安全的，台美之間強健的夥伴關係讓區域和全世界變得更好。

蔡英文總統（左）首度親自出席AIT美國國慶酒會，在台上與AIT台北辦事處處長孫曉雅（右）一同舉杯。記者陳熙文／攝影
蔡英文總統（左）首度親自出席AIT美國國慶酒會，在台上與AIT台北辦事處處長孫曉雅（右）一同舉杯。記者陳熙文／攝影

2024大選 總統大選 蔡英文 柯文哲 賴清德 侯友宜

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