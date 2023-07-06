AIT擴建藏貓膩？新址大2倍 游淑慧：休閒設施比學校重要？

美國在台協會台北辦事處AIT擴建案，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書質疑藏貓膩。游今天在臉書表示，過去前市長柯文哲任內2018年5月時，就曾傳出這塊地擬設美國學校，但當時柯文哲稱與AIT討論過未定案，甚至北市都發局前局長林洲民也曾透露評估蓋社宅，遭地方反彈，近期就傳出AIT欲用這塊地，擴建基地。

游淑慧質疑，AIT在2019年搬離台北市信義路3段舊址，當時舊址占地僅2.67公頃，不過現在的內湖現址卻有6.5公頃，「AIT土地是我們行政院的兩倍，請問一下AIT到底有多少員工？AIT新址面積6.5公頃還不夠嗎？」

游淑慧提到，當年2018年時，內湖這塊地曾傳出要蓋美國學校時，當時還是議員的前副市長黃珊珊也說過，「美國學校僅限持有外國護照的學生就讀，根本無法滿足里長條件；若市府真的考慮設美國學校，那麼就應換回更多東西」。甚至當時黃也認為，與其討論蓋公宅或蓋美國學校，應把一旁的海砂學校康寧國小遷建過來，「比起美國學校，康寧國小更重要吧。」

游淑慧今天說，其實這塊用地，在前市長柯文哲任內，本來打算蓋公宅卻不了了之，後來柯市長又宣布這塊地作為市政儲備用地，怎麼突然之間又要給美國？但美國只是想將這塊地拿去做員工休閒設施、倉庫和停車，完全忽視當地民眾的權益。游也喊話黃珊珊副市長出身內湖、也了解內湖，希望她能為周圍居民發聲。