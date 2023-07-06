黃國昌土地被爆違法使用 陳明文酸：可提供法律諮詢

時代力量前立委黃國昌與館長陳之漢將在16日舉辦「公平正義救台灣」遊行，不過，黃國昌近日被爆料，其名下擁有23筆土地、建物，更被質疑黃國昌在汐止的畸零地，被爆違法當停車場。民進黨立委陳明文今天在臉書發文酸，如果有畸零地想改停車場等法律問題，需要律師諮詢，歡迎預約法扶。

針對其下土地被爆改為停車場使用，黃國昌今天透過臉書表示，為了舉辦一個716的活動，近日連遭潑糞抹黑，用一堆極盡扭曲的手法，在炒作他與家人的不動產，今晚將在直播說明細節。

黃國昌先前曾跟陳之漢質疑陳明文替黑幫辦特見，雙方因而隔空互嗆；眼看黃國昌近日深陷土地爭議，陳明文逮到機會在臉書暗酸，「如果有畸零地想改停車場等等的法律問題，需要律師諮詢的話，歡迎來電預約阿文法扶，預約資訊請看賴或留言。」