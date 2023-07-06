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影／視察林口社會住宅 賴清德拋出三項政策牛肉

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
副總統賴清德今天下午視察林口選手村社會住宅。記者季相儒／攝影
副總統賴清德今天下午視察林口選手村社會住宅。記者季相儒／攝影

副總統賴清德今天下午視察林口選手村社會住宅，他表示當上總統後將支持打擊囤房、擴大青安優惠貸款至千萬、社宅部分包括新建、包租代管、租金補貼與蔡英文總統執政8年合計6年達百萬戶，藉此三項具體政策解決居住權益問題。

賴清德在會中拋出三項居住權益政策牛肉，表示希望藉此解決居住權益問題。第一，支持陳建仁院長通過透過全國住戶總歸戶 以及房屋稅差別稅率打擊囤房、活化空屋 ，針對只有一戶自用宅住戶降低負擔。第二，擴大青安優惠貸款，從目前800萬金額、半碼利息補貼，未來擴大到一千萬同時加碼一碼利息補助，也就是原來利息補貼0.125 +0.25等於0.375。第三，則是持續擴大社會住宅新建、包租代管、租金補貼。賴清德說蔡總統8年任期已完工或動工社宅12萬多戶，未來8年自己將再新建13萬戶共25萬戶。蔡總統包租代管8萬戶 ，未來自己8年要增加17萬戶到25萬。

副總統賴清德今天下午視察林口選手村社會住宅，內政部長林右昌及內政部政務次長花敬群陪同。記者季相儒／攝影
副總統賴清德今天下午視察林口選手村社會住宅，內政部長林右昌及內政部政務次長花敬群陪同。記者季相儒／攝影
內政部政務次長花敬群簡報。記者季相儒／攝影
內政部政務次長花敬群簡報。記者季相儒／攝影
副總統賴清德（左二）今天下午視察林口選手村社會住宅，內政部長林右昌及內政部政務次長花敬群陪同。記者季相儒／攝影
副總統賴清德（左二）今天下午視察林口選手村社會住宅，內政部長林右昌及內政部政務次長花敬群陪同。記者季相儒／攝影
副總統賴清德（左五）今天下午視察林口選手村社會住宅，內政部長林右昌（左四）及內政部政務次長花敬群（右五）陪同。記者季相儒／攝影
副總統賴清德（左五）今天下午視察林口選手村社會住宅，內政部長林右昌（左四）及內政部政務次長花敬群（右五）陪同。記者季相儒／攝影

2024大選 總統大選 賴清德 社會住宅

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