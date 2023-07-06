性平三法即將修法 教育部首曝性平教育法修正方向

近期性平案件連環爆，引發各領域大地震，名嘴朱學恒遭控強吻台北市議員鍾沛君，昨天被台北地檢署傳喚出庭，引發新一波高潮。性平事件遍地開花，不禁讓人發現，原來有這麼多人濫用權力以性騷擾方式霸凌他人，從市議員、知名藝人到懲戒法院院長都中槍 ，值得深思的是，性騷擾案件在台灣遺毒已久，但以往卻像一頭「房間裡的大象」，所有人都選擇了視而不見。

2023-07-06 15:18