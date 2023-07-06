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性平三法即將修法 教育部首曝性平教育法修正方向

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
民進黨立委范雲（中）上午與婦女團體舉行記者會，公布民間版性平三法修法草案。記者陳正興／攝影
民進黨立委范雲（中）上午與婦女團體舉行記者會，公布民間版性平三法修法草案。記者陳正興／攝影

台版MeToo風暴延燒逾一個月，性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法三法修正草案預計下周提出送立院審議，並於7月底完成修法。民進黨立委范雲與婦團今召開記者會提出四大修法重點。針對性別平等教育法，教育部今天說，將配合行政院指示，修法將從建立更有效、友善及可信賴的申訴制度著手，近期內就會將修正草案送立法院審議，希望能盡快完成修法。

范雲與婦團四大修法重點，包括補足性平三法身份適用漏洞、改革申訴與調查機制、提高性騷擾加害人及機關處置不當的罰則，更首度在性工法、性防法加入被害人協助機制。范雲表示，這是台灣歷史非常重要的性平時刻，接下來就是立法者跟改革者的工作，而她與婦團提出的性平三法修正草案包括了補足身份適用漏洞、改革申訴制度、被害人服務入法、加強行為人裁罰等四大重點。

性別平等教育法主政單位為教育部。對此，教育部表示，行政院刻正邀集教育部等主管機關進行法規檢討及研議。

教育部說，將配合行政院指示，修法將從建立更有效、友善及可信賴的申訴制度著手。近期內就會將修正草案送立法院審議，希望能盡快完成修法。

教育部 范雲 行政院 性平法

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