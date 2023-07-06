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國民黨爆「陰謀論」郭信良被搜 牽扯民進黨下屆南市長之爭？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會前議長郭信良。聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影
台南市議會前議長郭信良。聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影

台南市前議長郭信良遭檢調搜索，議會國民黨團書記長蔡育輝大爆「陰謀論」，因地方自治法一審有罪就停權，議長邱莉莉若被判有罪就不能進議會，郭信良就有機會爭取代理議長；郭若被偵辦涉弊案，不只無法代理議長，也會影響身為長期政治夥伴的民進黨立委陳亭妃爭取民進黨下一屆台南市長提名。

蔡育輝指出，郭信良和陳亭妃是政治夥伴關係友好，已組團計畫18日至22日要到日本東京賣芒果，有跨黨派議員10多人參加，郭信良此時被檢調搜索，應不是如表面上涉及土地重劃弊案這麼單純，因台南市正副議長賄選若一審宣判有罪，郭信良有機會爭取代理議長，郭信良涉弊被偵辦，可一勞永逸除掉他代理議長甚至未來再爭取議長的布局，可能也會影響陳亭妃下一步。

對此，民進黨台南市議員周嘉韋律師表示，呼籲蔡育輝不要用相關放話行為影響檢調偵辦，相信檢調不會成為任何一個政黨或政治人物的打手，檢調是獨立機關，尊重檢調的偵辦，尊重司法所做出來的結論。

對於檢調偵辦，周嘉韋說，希望郭信良配合檢調偵辦，檢調大動作搜索對所有政治人物都是很大的衝擊，希望檢調秉持毋枉毋縱盡快偵結盡快偵辦，給大家一個交代，有涉及不法就依法處理，若沒有涉及不法，盡快還給所有政治人物清白。

陳亭妃尚未聯絡到本人回應。

郭信良 陳亭妃 國民黨 民進黨 賄選

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