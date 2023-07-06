性平三法修法 衛福部：政院版將納性騷樣態指引

Me Too風波促成「性平三法」修法討論，立法委員范雲今與婦女團體共同提出委員版草案，並公布四大方向：補足性平三法適用漏洞、改革申訴與調查機制、提高性騷擾加害人及機關處置不當的罰則，更首度在性工法、性防法加入被害人協助機制。行政院長陳建仁昨說，政院積極進行修法並研擬性騷擾樣態指引，預計下週提出草案、送立院審議。衛福部保護司司長今張秀鴛表示，委員版重點在政院草案討論中都有提到，且更為廣泛。

性平三法包括「性別工作平等法」、「性別平等教育法」與「性騷擾防治法」，其中「性騷擾防治法」明訂衛福部為主管機關。

張秀鴛說，政院版草案由行政院主導，衛福部全力配合，民眾在意的修法關鍵如性騷擾審查機制等，行政院討論中都有提到，委員版草案提到的四大重點，也在政院版草案擬定過程中受到討論，且討論更為廣泛，至於最終結果為何，以行政院最後公布為主。

張秀鴛說，政院版草案研擬的性騷擾樣態指引作為未來性騷擾防治及處罰時的依循。樣態指引將明確劃分權勢性騷擾、一般性騷擾，以及騷擾手段、類型與兩造關係等；言明樣態除了在民眾性平教育內容上能有更細緻的規劃，也涉及到防治方法的不同，在行政罰的罰則上也有關聯。

陳建仁昨表示，政府對性騷擾、性侵害零容忍，目前已積極進行相關修法與研擬態樣指引，預計下周提出性平三法修法送立法院審議，盼月底前完成修法。

張秀鴛表示，修法進度各部會將依照行政院規劃全力配合。至於委員版、政院版若差異不大，為何須另起爐灶？張秀鴛說，立法是委員職權，立法委員提出草案要保護民眾權益，衛福部非常尊重，但不便評論。

范雲今天誰記者會中表示，委員版草案將提高對行為人、未善盡義務的機關罰則，最高開罰50萬，杜絕包庇與吃案。針對職場性騷擾，明文列舉公司對性騷人行為人懲處樣態，且設立「情節重大加害人資料庫」，預防包庇或輕放。在校園，也新增對學校吃案、延誤調查等情形的裁罰。委員版草案與政院版相同，預計下周提出送立院審議，力拼7月底完成修法。