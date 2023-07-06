澳洲駐台代表即將離台 傳外貿部東亞副司長暫代職務

澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）即將離任，據了解，澳洲外貿部東亞司副司長顧兆倫（Lachlan Crews）將暫代澳洲駐台代表一職。

2021年2月才來台的露珍怡，派任未滿3年，將於7月結束代表職務。她日前發布影片，特別以台語講述對台灣這塊土地的感想，向台灣告別，稱台灣永遠在她心中。露珍怡自2021年2月1日就任，曾任澳洲駐希臘大使，派駐台灣前是澳洲外貿部維多利亞州辦事處主任。通曉英文、中文、日文、希臘文、法文、西班牙文、義大利文和波斯語。

澳洲媒體「澳洲人報」日前則透露，露珍怡駐台期間多投入於貿易、教育和文化議題，隨著澳洲外貿部人事調整，台灣方面希望接任人選能更熟悉印太安全議題。而推特則傳出駐台代表一職將由澳洲外貿部東亞司副司長顧兆倫（Lachlan Crews）暫代，據悉我國外交部已獲告知。