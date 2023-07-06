TPASS月票宣傳少「行政院」就沒補助？徐巧芯批威逼恐嚇
三大生活圈TPASS通勤月票上路，國民黨北市議員徐巧芯今指出，各地的TPASS上都寫了「行政院」，經調查發現各縣市政府都收到一份公文，意即不幫行政院宣傳，就拿不到經費補助，她直呼「合作應該要是你情我願，不該是威逼恐嚇。」
徐巧芯在臉書說，TPASS中央搶功，強勢要求文宣不標註「行政院」，就不給地方補助。她最近發現各地的TPASS上面都寫了「行政院」，經過調查才發現，各縣市政府都收到一份公文。
她秀出北市府收到交通部公路總局公文指出，因應三大生活圈通勤月票即將於112年7月1日上路實施，請貴府再次檢視確認相關宣導資訊露出情形，包括海報、網站（或APP）、公告、文宣品、機器設備、車輛及場站等各項宣傳管道，如未顯示「TPASS行政院通勤月票」字樣請立即改善......，未配合辦理者原核定計畫將不予備查。
徐巧芯認為，中央希望地方一起宣導沒有錯，但用這麼強硬的手法，還真是少見，甚至連地方自己出錢做的宣傳上面都一定要註明「行政院」，否則未來就拿不到TPASS的補助，形同綁架了縣市政府以及廠商。
她說，調查後發現，本來說7月初就要發下70%補助金給地方縣市政府，結果目前跳票，但廠商都已經開始運作本案，經費若遲遲不發，該如何是好？這根本就是透過行政資源，威脅地方政府要成為行政院的宣傳部門，否則讓你開天窗、讓你難堪，直言「合作應該要是你情我願，不該是威逼恐嚇。」
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