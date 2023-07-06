台灣詐騙頻傳 賴士葆提修法加重刑度止詐

台灣詐騙案頻傳，國民黨立委賴士葆今舉行公聽會，他提出修法主張加重詐欺刑度，重典遏止詐騙亂象。

賴士葆表示，根據民調顯示，有92%民眾收過詐騙訊息，未遇過詐騙的不到1成。我國近5年詐騙案的平均年增率達18%，詐騙案5年來新增近42萬件，其中判刑在6個月以下的高達43%，且人頭帳戶供犯罪使用的數量增加約一倍。他提醒，近年AI科技崛起，須注意新型態的科技偽造詐騙風險。

賴士葆提到，他在今年五月已經提出刑法339-4條修正案，加重詐欺刑度至得處三年以上十年以下的有期徒刑，並得併科五百萬元以下罰金，用重典遏止詐騙亂象，現在再提增訂刑法339-4條第四款，「以偽造不實內容犯之」，因應新型科技犯罪。

被害者甲小姐陳述，她是去年12月16日從YouTube得知投資群組，以申購股票的名義誘騙投資，代申購股票的利潤、投資，對方皆有抽成，對方表示季度已結束，要撥利潤給他們而須先匯款，他們要撥款給受騙者，有所謂的管道費，今年4月發覺被騙報案。她損失1600多萬，資金有部分是跟人家借貸的，不完全是自有資金，她年紀已大，完全無法承受。據她了解，該詐騙集團停止一段時間，最近又開始。

法務部檢察司副司長簡美慧說，5月31日立法院三讀通過刑法339-4條修正，增訂第四款，用電腦合成或其他的科技方法，製作關於他人不實的影像、聲音或是電磁記錄，都是加重詐欺。至於加重刑度的部分，會帶回研議。

金管會銀行局副局長童政彰提到人頭帳戶氾濫的問題，銀行現不會隨便接受民眾的開戶，有些民眾是跳槽族，工作不穩定但有需求開戶，銀行原則上不會拒絕，但這類帳戶可能短期內就會被通報為警示帳戶。賴士葆當場說，有特定銀行警示帳戶特別多，是否有考慮公布？童政彰回，警示帳戶數異常增加有別於同業，有進行過相關約談，也請其提出相關改善，但改善不夠。

童政彰說，銀行也會考慮到客訴問題，開立金融帳戶是民眾的權利，也必須考慮工作不穩定的民眾，有帳戶使用的需求。

第三方支付管理的部分，數位發展部產業發展署副署長林俊彥表示，若有法遵、KYC（實名認證）的話，會有工具協助辨識客戶是否為假網站、賭博網站。

國家通訊傳播委員會（NCC）平台事業管理處副處長黃天陽指出，NCC跟業者大概有合作防堵境外來電的詐騙訊息，用技術協助過濾，跟五大業者以及簡訊代發業者合力進行簡訊過濾，防堵詐騙簡訊累積5000多萬則簡訊、7000多萬通電話。同時限制外籍旅客申辦SIM預付卡。

針對追回詐騙金額的部分，刑事局副局長黃壬聰說，過程恐拉得很長，案件會到司法體系，到地檢署，法院方面會做被害人調解、民事那邊還會做非常的調解 會做民事訴訟，會做處理，警察機關是做前面第一關的查扣，就甲小姐這案子來說，由於時間較長，錢可能已經都被洗出去了。

世新大學副校長廖鴻圖提醒，新型態變臉變聲技術越來越可怕，他舉例，他在一兩個月前，在學校舉辦座談會，他致詞完就會離開，當天被演講者邀請合影，等待兩小時後再回到現場，就發現畫面上變成他在致詞，雖然聲音不是他，但是因為時間短無法變造聲紋，實際上這就是新型態的犯罪。