民進黨：台灣不走回頭路 拒絕柯侯重啟服貿

民進黨發言人林楚茵及318太陽花學運成員的中和立委參選人吳崢、新店立委參選人曾柏瑜及國務青等學生代表今天上午重回立法院大門，呼籲拒絕國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲重啟服貿主張，應正視流民意，台灣要繼續走向國際。

林楚茵表示，10年前從3月18日開始，共同經歷585小時，記錄台灣民主最重要的「太陽花學運」，而10年後的今天，曾經被拒絕的「服貿協議」，要再歷史重演嗎？柯文哲、侯友宜為了年輕人和下一代，難道連連大聲說「拒絕服貿」都不敢嗎？

吳崢表示，國民黨的兩岸政策就是親中不斷輪迴，只要一有機會就想親中，完全不考慮當下，台灣是否走出自己的路？呼籲柯文哲、侯友宜兩位總統參選人，競選總統的人要能為國為民，要能爭取台灣最大利益，不要政治意識形態先行、為了親中而親中，甚至刻意討好中國。

曾柏瑜表示，這10年來台灣不但走出國際，又面對美中貿易戰的框架，中國的經濟狀況如此的緊縮，中國的青年失業率高達20%，一旦重啟服貿，正是用中國勞動力市場來搶佔台灣青年的工作，台灣就會變成中國的勞動力垃圾桶，多少中國青年來台，就有多少台灣青年失業。