特定地區第2戶限貸令換屋族叫苦 央行：將提解決方案

行政院會今討論「健全房地產市場方案成果」報告。針對央行在6月實施選擇性信用管制，對特定區第二戶購貸款成數上限7成，央行總裁楊金龍今表示，近期將持續和銀行研議，希望提出一套對銀行實務可行的方案，解決換屋族實際資金需求。

行政院發言人林子倫今在院會後記者會轉述，楊金龍表示，考量全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，因此在6月16日新增規畫自然人在特定地區第二戶購屋貸款成數為7成，但實施3周以來，外界反映對先買後賣的購屋族造成困擾。

楊金龍說，考慮此類族群換屋需求，央行近期持續和銀行研議，希望提出一套對銀行實務可行的方案，解決這類換屋族實際資金需求，相關方案會儘速對外公布。

國發會指出，自政府2020年推動「健全房地產市場方案」以來，陸續從行政面、租稅面及金融面推動各項措施，行政面分別於2021年及2023年推動2次平均地權條例修法，強化預售屋管理，並重罰炒作行為，促使房市回歸居住需求交易。

租稅面除啟動不動交易專案查核，更推動房地合一所得稅2.0制度，透過延長個人短期交易房地適用高稅率之持有期間，並納入預售屋交易及符合一定條件的股權或出資額交易，以抑制短期交易炒作。自實施以來，短期持有交易量相較前一年減幅約15.16%。

防止房市資金氾濫部分，除央行視房地產市場狀況、5次調整選擇性信用管制措施，金管會也持續督促銀行有效配置信用資源，並透過提高特定不動產抵押貸款的風險權數，以及強化其他金融公司遵循信用管制等措施，引導金融機構落實風險管理，並避免資金高度集中於房地產市場。

國發會表示，透過各項行政措施及法案修正，加上去年央行升息影響，房地產市場交易量及價格均已溫和修正，反映市場投機及短期炒作行為已確實減少。未來政府將持續視房市發展現況，滾動調整推動各項精進作為，以引導房市穩健發展。