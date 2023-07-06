時力諷政府大選前幡然悔悟 「不要選後回饋炒房財團」

行政院會今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，宣布囤房稅改採「全國歸戶」，時代力量發言人余佳蒨表示，這是蔡英文總統當初承諾的政見，然而政府放任房價飆漲，民怨因此沸騰，希望不要再「選前安撫民怨，選後回饋炒房財團」。

時代力量上午發布新聞稿指出，行政院會今天拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，主要將「囤房稅」稅率上限由3.6%調高至4.8％，並且把「縣市歸戶」改為「全國歸戶」。

余佳蒨說，這是蔡總統當初承諾的改革，政府7年來上演各種敷衍搪塞和選後跳票，放任房價飆漲，民怨因此沸騰，希望這次遲來的改革是玩真的，把該補的功課都補上，別再「選前安撫民怨，選後回饋炒房財團」。

余佳蒨指出，提高房屋持有成本是蔡總統2016年的政見，然而過去7年來，每當時代力量和公民團體要求兌現改革承諾，總是遇到蔡政府搬出各種謬論掩飾政見跳票，或者擠出一點點大打折扣的措施搪塞，如今在大選前「幡然悔悟」，希望這次真的好好兌現遲來的改革。

余佳蒨說明，時代力量在國會連續兩屆都提出囤房稅法案，內政部不是謊稱「囤房問題不嚴重」、「房屋分配已朝正向發展」，就是踢皮球給財政部，而財政部面對改制為全國總歸戶，總是以「計算困難」為由拒絕，既然行政院要推囤房稅2.0，請先把過去的謊言清乾淨。

余佳蒨強調，囤房稅2.0遲到真的比不到好，但是既然要改革，應該要正視房市這幾年更加失控的現實，把該補的功課都盡快補上。例如囤房稅早在2014年就修法，各地方政府卻拖到去年才陸續開徵，更遲遲不願調高稅基以反映真實房價漲幅，讓房市又失控8年。

余佳蒨認為，蔡政府應該記取教訓，除了改由中央開徵，更要朝向「實質稅率」有效提高來修法，別讓房市繼續失控下一個8年。

余佳蒨表示，時代力量立法院黨團早已提出囤房稅法案，下會期還會加碼提出空屋稅法案，雙管齊下加大力道，讓閒置空屋釋出，以避免房屋繼續淪為囤積炒作，同時增加供給健全租屋市場。

余佳蒨還說，民進黨立法院黨團總召柯建銘無法再以「要等政院版」來搪塞，呼籲民進黨拿出決心，下會期就優先排審，一起力拚選前三讀，不要重演2018年實價登錄2.0「選前安撫民怨，選後回饋炒房財團」的悲劇。