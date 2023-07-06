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核電廠氣渦輪黑電變常態 民進黨團：輕柴油發電非核能

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
監察院公布興達電廠部分機組跳機案調查報告，意外揭露核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為備用電源，卻有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，形同「黑電」。民進黨立法院黨團今天表示，核二、核三不是用核能原料發電，而用輕柴油發電，並沒有所謂的黑電，此次議題過度政治。記者林縉明／攝影
監察院公布興達電廠部分機組跳機案調查報告，意外揭露核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為備用電源，卻有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，形同「黑電」。民進黨立法院黨團今天表示，核二、核三不是用核能原料發電，而用輕柴油發電，並沒有所謂的黑電，此次議題過度政治。記者林縉明／攝影

監察院調查報告揭露核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為備用電源，卻有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」。民進黨立法院黨團今天表示，核二、核三不是用核能原料發電，而用輕柴油發電，並沒有所謂的黑電，此次議題過度政治化，呼籲哪位監委應該具名，而不是偷偷放話。

監察院調查513停電事故，發現核二、三廠「氣渦輪機」有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，且發電量未納入電業年報，報告內容說形同「黑電」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，這個有點過度政治化，監察委員是哪一位？希望具體具名，而不是用不具名方式，當時因為台電SOP錯誤，監察委員有通過彈劾案，將4位台電人員移送懲戒法院表示認同尊重，但偷偷發核電不是事實，

劉世芳說，台電公司官網都有清楚描述電力來源，核二跟核三並不是用核能原料來發電，而是用輕柴油發電，黑電之說要弄清楚講明白，在核燃料沒有發動情況下，是用輕柴油發電。

劉世芳進一步說明，要重啟核能發電，程序相當繁瑣複雜，牽涉到安全程序，並非像開關電燈，按一個按鈕就完成，需要一定的程序處理。

劉世芳說，尊重監委獨立行使職權，但可以透過調查跟請台電說明的方式，不要用偷偷放話，黑電她也是第一次聽到，請到官網查清楚說明白。

劉世芳 核二 台電

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