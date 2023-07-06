批綠「嘴巴反核身體誠實」侯辦：賴要用核電就光明正大

核電廠「氣渦輪機」有18個月作為跳電時備用電源卻未列入年報，台電被監委警告「要用核電就光明正大去用」。侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，民進黨就是「嘴巴反核、但身體很誠實」，監委這句話她也要原封不動送給民進黨總統參選人賴清德。

國民黨今在中央黨部舉行記者會批評民進黨能源政策錯誤，李利貞指出，民進黨就是「嘴巴反核、但身體很誠實」賴清德發現「非核家園」的再生能源比例目標無法達成，就說核電可作為緊急使用，這是不切實際的選舉語言，國民黨總統參選人侯友宜的能源政策才是穩健務實。

李利貞表示，侯友宜能源政策方向為穩定、安全、減碳，核電絕對是能源選項之一，包括核一核二經確認安全無虞以後再使用，依法延役20年，核三機組明後年到期，當然準備延役，核四則是要由國際專家評估，通過國際標準程序檢驗，確保萬無一失後，就可以重啟。

李利貞指出，侯友宜對核電的立場沒改變過，就是有核安才可以有核電，台灣需要穩定能源配比，之後會再邀請專家，對外做完整說明。

國民黨發言人楊智伃表示，夏季用電量最高，現在民生及工商業都需要為用電擔憂，就是民進黨錯誤能源政策造成，包括日前工商協進會理事長說台灣缺電，美商會白皮書也稱台灣再生能源進度落後，有美媒批評核二停轉，台灣必缺電、並有更多碳排，只有政府說不缺電，使台灣民眾無奈，企業有苦難言。

國民黨高雄市立委參選人李明璇則指出，高雄多年由民進黨完全執政，但高雄火力發電機組大林五號機已經49歲多還在使用，原本就延役多次，預計2022年應除役，但為了高雄市長陳其邁選舉，民進黨偷偷決定不除役、繼續用，延長運轉三年。

李明璇表示，要問陳其邁，高齡49歲大林五號延役，為何都沒有經過環評、安全評估的公開說明，也沒跟鄉親溝通？