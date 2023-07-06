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與郭台銘「會一起走」 侯友宜：我們有共同承諾

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
鴻海創辦人郭台銘傳出有意獨立參選，國民黨總統參選人侯友宜今上午表示，大家有共同信念，「同時我們也有共同承諾，會一起走」。記者季相儒／攝影
鴻海創辦人郭台銘傳出有意獨立參選，國民黨總統參選人侯友宜今上午表示，大家有共同信念，「同時我們也有共同承諾，會一起走」。記者季相儒／攝影

鴻海創辦人郭台銘傳出有意獨立參選，民眾黨前立委蔡壁如指出，郭這一、兩天就會決定要不要參選。國民黨總統參選人侯友宜今上午表示，大家有共同信念，「同時我們也有共同承諾，會一起走。」

侯友宜今上午出席行程前，被問到郭台銘是否會獨立參選，侯說，郭董事長是為了中華民國，要讓台澎金馬這塊土地更好，「信念跟我們是一樣的，大家有共同信念，同時我們也有共同承諾，會一起走。」

對於國民黨立委鄭麗文說，現在不換侯才是危機，侯友宜表示，外面謠言很多，團結在一起，面對所有挑戰才能克服所有困難。

媒體詢問蔡壁如說，民眾黨主席柯文哲跟國民黨主席朱立倫有通電話，是否醞釀藍白合？侯說，「這個可能要問民眾黨的柯文哲吧。」至於傳出藍營小雞跟柯文哲見面，侯友宜則未回答。

另外，媒體追問板橋幼兒園案的家長今到監察院檢舉，新北市府是否會安撫家長？侯友宜表示，「我們維護家長跟孩子們的健康，是我們一項的原則，我們尊重家長。」

侯友宜 柯文哲 民眾黨

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