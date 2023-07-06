政院拍板囤房稅率最高4.8% 邱顯智：選舉到才想起政見

行政院會今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，宣布囤房稅改採「全國歸戶」，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，這是放羊的孩子，迷途知返，民進黨執政放任房價炒到比天高，現在要選舉才想起上台前的政見。

行政院會今天討論通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，各縣市統一按囤房戶數課徵差別稅率，未來非自住稅率（囤房稅率）最高將達4.8%，而且從「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，囤房者無法再規避賦稅。

邱顯智上午受訪時說，這是放羊的孩子，迷途知返，民進黨政府在經過7年的執政，放任房價炒到比天高，年輕人苦不堪言，不敢結婚、不敢生小孩也不敢成家，現在到了要選舉的時候，才想起當初上台前的政見。

邱顯智認為，這是隔穴搔癢，形式大於實質，非自住房屋差別稅率從現行的1.5%至3.6%，微幅調升為2%至4.8%，距離實質稅率1%，仍然有非常大的距離，要打房就打真的，不要打假球，時代力量黨團版本會大幅拉高稅率，搭配空屋主動申報，打擊囤房空屋大戶。

邱顯智還說，行政院版本仍然推給地方，造成逃稅風險，當各縣市政府可以自定差別稅率，囤房大戶就會選擇低稅率的縣市申報，他認為要由中央訂定統一的囤房稅、空屋稅，才能有效打擊都會地區的空屋囤房現象。