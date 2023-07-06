核電廠氣渦輪機支援跳電變常態 監院：未納年報如黑電

監察院昨天針對2021年5月13日與2022年3月3日兩次全國大停電，對台電提出糾正案並彈劾共計8人，在調查報告中也揭露，台電為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠氣渦輪機機組及實施需量競價措施，在2020年至2022年10月間有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然將「例外變常態」，且其發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津所做之調查報告指出，台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠氣渦輪機機組及實施需量競價措施；然而，核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要是作為電廠遇到全黑時，緊急全黑起動供給廠內機組緊急電源，但在2020年至2022年10月共34個月期間，有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，例外變常態。