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批民進黨貪腐無能 公民黨、工黨組隊出戰2024

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
台灣工黨主席晏揚清與公民黨組隊參選副總統，目標要放大基層民眾聲音，讓台灣社會更好。記者任義宇／攝影
台灣工黨主席晏揚清與公民黨組隊參選副總統，目標要放大基層民眾聲音，讓台灣社會更好。記者任義宇／攝影

總統與立委選舉明年登場，除藍綠陣營交鋒外，公民黨在昨天舉辦記者會，宣布黨主席錢漢清與台灣工黨主席晏揚清組隊參選正副總統，同時公布全國不分區立委、區域立委將提名超過30位參選。錢漢清說，民進黨因無能與貪腐，讓社會被侵蝕，因此挺身而出做改革。

錢漢清表示，民進黨推出一連串不合理政策，包含不合理房地合一稅、前瞻計畫、新竹球場弊案等，以及放任詐騙橫行，因此決定與工黨主席晏揚清搭配競選正副總統，另外提名超過30位立委候選人，第一波公布5位不分區立委、11位區域立委參選，要下架無能貪腐的執政黨。

對參選目標，錢漢清坦言在藍綠惡鬥下，小黨很難有生存空間，過去也沒有發動大規模選舉，不過在現在能透過手機、網路，將理念分享出去，吸引理念相近人士注意，讓人民意識抬頭，改變現在政治惡鬥亂象。

晏揚清則說，全台灣有上百個政黨，但在現在政治環境下難以發聲，透過這次與公民黨參選，希望能將各方勢力團結起來發揮最大力量，放大基層聲音讓台灣更好。

公民黨主席錢漢清將出戰2024參選總統，說要做出改革下架無能貪腐的執政黨。記者任義宇／攝影
公民黨主席錢漢清將出戰2024參選總統，說要做出改革下架無能貪腐的執政黨。記者任義宇／攝影

公民黨預計推出超過30位立委參選，第一波公布5位不分區立委、11位區域立委參選。圖／公民黨提供
公民黨預計推出超過30位立委參選，第一波公布5位不分區立委、11位區域立委參選。圖／公民黨提供

2024大選 總統大選

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