藍批合作立陶宛半導體「凱子外交」 苗博雅：侯友宜當選敢終止？

台灣與立陶宛政府簽訂「台灣立陶宛半導體合作備忘錄」，補助立陶宛1000萬歐元，向工研院購買8吋晶圓相關技術，遭到藍營批評「凱子外交」、「喪權辱國」，大安區立委參選人、社民黨議員苗博雅今天深夜更發文表示，台立有互惠的條件，共同的利益，若國民黨認為這樣不妥，就請國民黨總統參選人侯友宜承諾當選終止該備忘錄。

苗博雅說，在國際上交朋友，共同價值觀是本體，產業策略聯盟是引擎，本體牢固，引擎夠力，在適當時機有加速跑道，起飛時刻就會來臨，台灣面對中共威脅，立陶宛則面對俄羅斯，兩國都在極權主義的脅迫下堅守民主自由價值，且立國是北約、歐盟會員國，具備經濟實力的已開發國家，兩國有互惠的條件，共同的利益。

苗博雅說，過去立陶宛開設全歐第一個台灣代表處、在疫情緊張時還送台灣疫苗，遭到中國經濟報復，當時有些歐洲政治評論認為，立陶宛為了台灣得罪中國是「愚蠢」，「如果台灣連跟立陶宛半導體產業策略聯盟都說，凱子喪權辱國，我們才不幹」，不就坐實了挺台很蠢說法，「這樣台灣能交到什麼朋友呢？」

苗博雅舉例，新加坡、中國、日本、挪威、香港都有國家級投資公司或主權基金做法投資外國公司或融資，台灣在國際的經貿合作、投資布局，立委有意見，應針對「個案合理性」提出理性批判，以這次合作為例，轉移的是「八吋晶圓」技術，是中國都有能力國產化的，非機密先進製程，台灣提供融資金援，是向工研院購買技術，還是會回到台灣的口袋。

苗博雅表示，若國民黨真的認為與立陶宛做半導體合作，是「喪權辱國」、「凱子外交」，那請侯友宜立刻宣布，當選總統，立即廢止「台灣立陶宛半導體合作備忘錄」，非台灣邦交國，絕不進行任何產業策略聯盟合作。「不建交，台灣就不理你，別想從台灣得到任何一丁點好處！」

苗博雅認為，任何腦袋清楚的總統候選人，都不敢有這樣的承諾，因為國際外交，講仁義，也講利益，「只有仁義，沒有利益，必將油盡燈枯；只談利益，不講仁義，利益沒了交情也完了。」