【專家之眼】誰勝誰負？狡兔川普vs.司法機關的連環套

6月8日美國司法機關（特別檢察官及佛羅里達州聯邦南區法院），簽署了正式對美國前總統的起訴書，這是史上美國司法機關對第一個卸任總統的刑事起訴；起訴書連特別檢察官及法官的簽名頁長達49頁，用了96點臚列川普和其貼身助理Nauta的罪行，敍明川普和Nauta共違反了38項法律規定。如果這些罪名都成立，川普被判刑期最高累計可以達到100年。

筆者認為川普聰明如狡兔，其操弄攜帶國家安全及核戰機密文件出白宮，應是用了「狡兔三窟」之計。

其實白宮國家檔案及紀錄管理局(NARA) ，很早在2021年1月川普甫卸任，就發現總統辦公室很多箱文件被川普帶走，因此通知了川普。而川普的私人代表，一直到2022年1月才歸還15箱。NARA很快發現這15箱中有機密文件，當時就通知了司法機關，但司法機關卻按兵不動，採取了連環套中的第一計：不打草驚蛇！

川普的「狡兔第一窟」是把自己的私人剪報、談話摘要和資料，與機密文件混在一起，告訴下屬是他的「私人財產」，搬進了佛州宅邸「海湖山莊」。

從川普把這些紙箱到處擺放，如放在鑰匙房、走道，甚至盥洗室等地方，川普可能預想，一旦被追查，他可以辯稱自己不知道「絕對機密」(top secret)、「密件」(secret)和「限閲」(confidential)，與其它私人文件被錯置在一起，甚至於可以推給祕書或助理們所犯的錯。

但由於司法機關的不動聲色，使川普大意了。2021年7月他在紐澤西州的Bedminster高爾夫球俱樂部，向一位作家也是出版家，在進行錄音採訪時，出示了國防部高層給他的一份「攻擊計畫」（attack plan)，當時還有他的兩位屬下在場。川普告訴採訪者，這份資料是機密（secret)文件，「高度限閱」（high confidential)。

2021年8月或9月時，川普一樣在Bedminster向一位「政治行動委員會」（political action committee ，為美國登記有案幫候選人及政黨募款的團體）的代表，展示了一份機密的軍事行動的地圖。他還告訴來人，這份地圖其實不應該「秀」給他看。有可能Bedminster是川普藏匿機密文件的「第二窟」！起訴書中也指出2021年5月，川普搬了很多箱文件到Bedminster。

從司法機關能夠偵查到川普在Bedminster 展示機密文件，證明國家檔案及紀錄管理局在告知司法機關，川普攜走機密文件後，司法檢調機關，就在暗中偵查了。

司法機關的第二計則是「緩兵之計」：2022年3月30日聯邦調查局正式展開犯罪調查，同年4月26日大陪審團開始調查，但直到5月11日，大陪審團才發出「傳票」（511傳票），要求川普交出所有機密文件。

從「511傳票」到今年6月8日正式起訴，將近有1年1個月的時間，事實上川普有充足的時間，把各種密件的文件整理出來，交還給聯邦政府。但川普並沒有這樣做，為什麼？

相反的，在起訢書中透露了這段期間：

1，川普交代所屬職員把機密文件，全部放入紅色卷宗夾（Redfold)，然後由Nauta 負責載到「湖屋」（lake room）。

2，川普指示1號辯護律師和2號辯護律師，表面上十分配合「511傳票」。

3，實際上川普指示律師1、2及另外再聘一位律師3，讓律師3簽署一份文件，假稱是在律師3的監看下，處理機密文件，交予司法機關。

4，川普曾告訴律師1及2，是否從頭到尾都否認自己知曉這批機密文件？就不會有事？而且川普還用動作（motion)，暗示把那些機密的標籤拿掉，並且移到「旅館」（起訢書沒説明那個旅館）中。因此，有可能有些密件或絕密文件，已經被川普移到「第三窟」去，或者在第三窟被「銷毀」了。

從起訴書看出來，司法機關的連環套，第一計是表面上按兵不動；第二計則是緩兵計，讓川普有充分時間去藏匿或銷毀機密文件，這樣也許更容易找到更多川普犯罪證據。畢竟川普在2022年1月已繳回一批機密文件，也就是說，川普已遂行了攜出機密文件的犯罪事實；只要再次證明川普有「犯意」，而且「明知故犯」即有了犯罪動機，要定其罪行，可能就很容易。

因此起訴書中，列舉了川普在2016年批評希拉蕊在email上，洩漏國家機密的講話，證明川普知道不能洩漏國家機密。而在接到「511傳票」後，川普要所屬僱員、律師、Nauta 整理出有標韱為密的文件，但並沒有要求整理的人不能看那些密件。起訴書中特別列出文件散落，整理人看到「五眼聯盟」（英美加紐澳5國的情報合作）的機密文件。就是要證明川普「明知故犯」，讓無權看到密件的人看到國家機密。

司法機關除了證明川普有「犯意」外，還要證明川普在還是總統時，沒有賦予了自己卸任後，仍有「身分」可以看這些列為機密的文件，以及是否先賦予自己在卸任後，看到這些機密文件，不算觸犯聯邦法律的「豁免權」，起訴書在這點有強烈著墨。但從6月8日起訴書公布，至今川普也未提到這部分，是否川普在卸任前已經做好安排？而成為狡兔的「第四窟」？

當然，新聞報導很多強調川普面對此起訴，採取的是他受到民主黨聯合各部門，對他的「政治迫害」，而把有利於他的法律證據留中不發。也許川普在意的，還是借此維持他在參加總統選舉，勝選的民意支持；也不在乎即使他被定罪，仍當選總統所引發的美國憲政問題啊！因此，川普被司法起訴，究竟結果誰真正輸了，誰真正勝了呢？