2年3次大停電都是人為疏失 台電遭監院糾正

前年發生五一三與五一七兩起大停電事件，以及去年發生三○三停電事件，造成全台五百四十九萬餘戶受影響，監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津昨天表示，調查發現肇因是人為疏失，事證明確且情節重大，通過糾正台電公司，並彈劾相關人員。台電表示尊重，並依法行政、配合審理。

三位監委指出，去年三月三日，興達電廠電氣組欲進行三五四一隔離開關測試，誤認斷路器的絕緣氣體已回充，且值班人員明知測試人員沒有副卡，仍同意「以簽名方式暫銷卡」，導致開關投入後，發生閃絡接地故障。

監委指出，依照台電公司規定，「副卡未到，正卡切勿撤除」，並無以簽名方式暫銷卡規定，「以簽名方式暫銷卡」是測試人員以簽名方式暫時撤卡的做法，實為便宜行事。

監察院認定該案是因人為疏失，且事證明確，因此通過糾正台電公司，促其注意、改善；也通過彈劾相關人員，全案移送懲戒法院審理。被彈劾人包括時任興達發電廠變電一課長簡明峯、時任興達發電廠電氣經理吳俊德、時任興達發電廠開關場值班主任李威廷、時任興達發電廠長歐皖麟等四人。

至於五一三因人為誤操作而引起接地故障、五一七因單一機組故障而限電，監察院也通過彈劾前台電公司高屏供營運處長吳清木、時任路北超高壓變電所維護課長潘信志、時任路北超高壓變電所經理楊宗霖、時任台電綜合研究所電力設備試驗組長陳邁夫等四人，全案移送懲戒法院審理。