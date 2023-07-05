接見日華懇議員 蔡英文表達對安倍晉三追思與感謝

蔡英文總統今天下午接見日本「日華議員懇談會」成員及會長古屋圭司，她感謝日本政府在不同的國際場合，多次強調台海和平穩定的重要性，也反對以武力片面改變現狀。她強調，台灣有能力，也希望和日本一起為區域的繁榮發展，做出更大的貢獻。盼「日華懇」支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，創造台日之間更多的合作成果。

蔡總統表示，古屋這次來訪是在「與那國島」和立法院長游錫堃會合後，一起搭船從蘇澳港入境，展開訪問行程。這讓她想起，去年古屋來台訪問，在蘇澳眺望與那國島時，曾用台語說出，「台灣有事，日本有事」。上次，古屋來到總統府時，也特別表達前首相安倍晉三的這項論述。

蔡總統提到，再過幾天，安倍離世將滿一年。過去，安倍長期擔任「日華懇」的顧問，致力深化台日友好關係。她要藉此機會，再次表達對安倍的追思和感謝。

蔡總統指出，台日是共享自由、民主價值的重要夥伴。在疫情期間更是相互扶持，一起度過疫情的挑戰。剛開始，台灣捐贈口罩給日本，後來在古屋的居中協調下，促成日本政府捐贈420萬劑AZ疫苗給台灣。之後，台灣也再陸續捐贈了製氧機、血氧儀給日本。這就是「患難見真情」。

蔡總統說，古屋也多次促成「日華懇」通過基本方針，支持台灣參與國際組織。她要再次感謝古屋及日本國會對台灣的支持。另外，日本政府在不同的國際場合，多次強調台海和平穩定的重要性，也反對以武力片面改變現狀。她也要代表台灣人民表達感謝。

蔡總統強調，台灣有能力，也希望和日本一起為區域的繁榮發展，做出更大的貢獻。她要請古屋及訪賓們支持台灣加入CPTPP，創造台日之間更多的合作成果。也希望藉由更多元的觀光方式，讓台日交流更加緊密，也能對彼此的風土民情，有更深入的認識。

隨後古屋致詞時表示，他此次來台訪問，是第3次與蔡總統見面，日本將於7月9日舉辦安倍周年忌追思大會。他深信，安倍生前所言「台灣有事，日本有事」，此一說法已深入人心。

古屋提到，去年雙十國慶前一天，「日華懇」前往游錫堃的家鄉宜蘭，從蘇澳眺望與那國島，當時游提議，日後一定要從與那國島來眺望台灣。在睽違8個月後，昨天終於有機會實現這個願望。

古屋認為，與那國島有觀光資源，潛力相當大。稍早「日華懇」也與台灣交通部觀光局交換意見，希望未來能夠促進台灣跟與那國島、石垣島的觀光旅遊。他期望，在疫情趨緩下，台日觀光能恢復以往的榮景。

談及俄烏戰爭，古屋表示，世界局勢正面臨一個非常重大的轉型期，相信中國也在冷靜分析其中的狀況。台海情勢是否會因此受到影響，也必須密切注意。台日共享普世價值，維繫台海的和平穩定，也是對東亞地區和平穩定做出貢獻的方式，「日華懇」願意竭盡所能、共同攜手合作來推動。