藍委挺侯後援會 盧秀燕舉自身逆轉經驗力挺：團結一定贏
立法院前院長王金平今在台北號召國民黨立委組成「厚友誼立委後援會」，力挺國民黨總統參選人侯友宜，現場藍營大咖雲集。台中市長盧秀燕出席致詞表示，自己選市長時被預估會輸20萬票，但因為黨內團結幫忙，最後大贏20萬票，因此大家要繼續奮鬥，共同努力團結就一定會贏。
厚友誼立委後援會由王金平召集，今現任及卸任的國民黨立委超過百人到場，包括侯友宜、國民黨主席朱立倫、前任主席洪秀柱及江啟臣、前副總統蕭萬長等人都到場。
盧秀燕致詞時表示，自己五年前選舉時大家都不看好，媒體都說不會贏，民調「烏壓壓」，還被預估會輸20萬票，但最後大贏20萬票，所以這次國民黨也要繼續奮鬥，永不放棄「never give up」
盧秀燕表示，逆轉勝選的原因之一，是因為黨內兄弟姐妹奔走，王金平、蕭萬長等「每一個人都站過我的台、幫過我的忙」，這次兄弟姐妹們也要幫忙，大家共同努力團結就一定會贏，也祝福侯友宜高票當選總統，國民黨立法委員過半。
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