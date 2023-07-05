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蕭萬長讚侯友宜兩岸論述中肯穩健 台灣的和平指日可待

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為加溫國民黨總統參選人侯友宜選情，立法院前院長王金平今領銜成立「厚友誼」立委後援會。前副總統蕭萬長致詞肯定侯友宜的兩岸論述中肯穩健。記者屈彥辰／攝影
為加溫國民黨總統參選人侯友宜選情，立法院前院長王金平今領銜成立「厚友誼」立委後援會。前副總統蕭萬長致詞肯定侯友宜的兩岸論述中肯穩健。記者屈彥辰／攝影

為加溫國民黨總統參選人侯友宜選情，立法院前院長王金平今領銜成立「厚友誼」立委後援會。前副總統蕭萬長到場致詞表示，侯友宜跟他是嘉義同鄉，有深厚的交情，他肯定侯的兩岸論述中肯穩健。

蕭萬長表示，首先要謝謝王金平的號召，成立了立委挺侯的後援會，看到大家團結一致、挺身而出，這是對侯市長最有力的支持，是好的開始更展現勝選的信心。侯市長這一次接受國民黨徵召競選總統，抱著破釜沈舟、絕不退縮的決心，勇於承擔責任，這種忍辱負重的精神值得大家全力相挺。

蕭萬長指出，侯市長跟他是嘉義同鄉，他們有深厚的相依交情，侯來自南部的鄉下，從基層公務員做起，誠誠懇懇做人、實實在在做事，受到各界的肯定，尤其在新北市長任內，深入社會基層，瞭解民眾需求，政績卓著，是不折不扣的鐵漢市長。他個人深信以侯市長勇於迎向挑戰的態度，勝選總統，一定能夠捍衛中華民國，造福台灣人民安居樂業。

蕭萬長表示，侯市長的兩岸論述已慢慢讓大家都看到，非常的中肯、得體、穩健、務實。在台海情勢越趨緊張且嚴峻的時刻，侯市長在國民黨處理兩岸和平發展的經驗協助之下，他能挑起總統的重責大任，一定會使台海恢復穩定，台灣的和平指日可待。「為了台灣的和平安定，我們一定要全力支持他」，預祝侯市長總統選舉氣勢如虹，順利當選。

2024大選 總統大選 侯友宜 蕭萬長

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