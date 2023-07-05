「厚友誼」150人力挺 侯友宜：當選重啟兩岸和平穩定

立法院前院長王金平籌組「厚友誼」後援會，支持國民黨總統參選人侯友宜，今晚召開成立大會，前副總統蕭萬長、國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕出面力挺。侯友宜致詞時強調，「這一役是中華民國最關鍵的一役」，攸關兩岸與台海之間穩定發展，他也重申「反對台獨、反對一國兩制，接受中華民國憲法的九二共識」，並聽從王金平建言「頭要軟、腳要勤、腦要清、心要熱」。

今晚「厚友誼」後援會成立大會超過150人出席，王金平帶侯友宜逐桌致意。侯友宜致詞時感謝王金平、蕭萬長、朱立倫，他說，這一役不容易、不簡單，更不輕鬆。在接受徵召之前，曾經對外說過「這一役是中華民國最關鍵的一役」，是攸關兩岸，台海之間能夠穩定發展最重要的時刻，他身為基層保家衛國出身的警察，身為長期在安全領域守護國家人民，有責任在國家、在黨需要我時，更應該站出來。

侯友宜說，接受徵召後他有責任跟大家並肩作戰，讓這塊國家土地，每人都能平安。兩岸政策非常重要，因為台海穩定，世界就穩定。前幾天他清楚說明，「完全接受合乎中華民國憲法的九二共識」是目標，民進黨、蔡英文總統不斷汙名化九二共識，沒人敢去說明。他清楚表態，「我反對台獨、反對一國兩制，我們接受中華民國憲法的九二共識」。

侯友宜說，他一定藉著前輩辛苦維護兩岸和平穩定的路程中，記著成功的經驗，堆疊我現在的努力，跟黨所有的團結，讓兩岸因為對話、交流，降低衝突，更重啟兩岸和平穩定的永續發展。他有信心、有決心，更有永不放棄的精神。

他說，現在的選情面對挑戰、壓力，絕不輕鬆，完全沒有樂觀的權利，要不斷地接受任何批評指教與意見，都是愛黨、愛侯友宜的。這段時間很多人很焦慮、憂心，他完全感受到大家的急迫感，希望能夠奮起，更能帶領所有立委參選人，贏得國會過半。

王金平建議侯友宜「頭要軟、腳要勤、腦要清、心要熱」，侯友宜說，他完全接受到，他會和大家一起往前走，展現大破大立精神。他說，民進黨執政黑金橫行、治安腐敗、弊案叢生，完全掩蓋事實，必須改革氣氛，讓中華民國所有人看到，國民黨執政和民進黨不一樣，完全是可以立竿見影、展現決心。

侯友宜說，他會強力做好政府行政效率，讓經濟產業蓬勃發展、兩岸穩定；兩岸穩定，經濟就不是大問題；而經濟產業關鍵在能源問題，他當選絕對不缺電，且核能絕對是選項，讓核能、再生能源，安全、減碳、穩定的永續能源能夠走下去。