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洪秀柱重申不可能「換侯」 但憂只要三腳督國民黨就會輸

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

國民黨前主席洪秀柱今晚出席由立法院前院長王金平所舉辦「厚友宜後援會」成立大會。洪受訪時被問及是否可能「換侯」，洪秀柱強調不可能，有過「換柱」的慘痛經驗，大家都知道，不會換侯。而洪也希望黨內能夠團結，團結都不一定能成功，「因為只要三腳督，國民黨就會輸」。

對於如何消弭黨內換侯聲量，洪秀柱說，大家也許因為看到民調很焦慮，但還有一段時間，大家好好努力，把理想、政見說清楚講明白，發揮言語上的魅力，讓選民有所改變。

至於黨內整合，洪則說，她不太清楚，平常她都只管自己的事情，只是看看新聞報導，心裡有點感覺。而是否協助整合深藍？洪說，如果有需要的話，因為她現在退休比較久了，她覺得她好好做自己的事情，也希望黨內能夠團結，團結都不一定能成功，因為只要三腳督，國民黨就會輸。

此外，對於鴻海創辦人郭台銘有意要獨立參選，洪秀柱表示，郭台銘是成功的企業家，很可惜前面的步驟可能稍微走錯了，所以會比較辛苦，郭台銘現在是無黨籍，未來要如何整合搭配，可能要黨主席朱立倫好好思考。

2024大選 總統大選 洪秀柱 侯友宜

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